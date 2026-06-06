週間ランキング【約定回数 増加率】 (6月5日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,319銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <8105> ＢＴＣＪＰＮ 東証Ｓ 74.1倍 (23,939) 238 ( +18.4 ) 仮想通貨関連
２. <8254> さいか屋 東証Ｓ 51.5倍 ( 2,886) 341 ( +60.8 )
３. <4166> かっこ 東証Ｇ 39.0倍 ( 390) 674 ( -24.9 ) サイバーセキュリティ関連
４. <4378> ＣＩＮＣ 東証Ｇ 18.0倍 ( 198) 653 ( +42.0 ) 人工知能関連
５. <9331> キャスター 東証Ｇ 16.2倍 ( 243) 830 ( +7.5 ) 生成AI関連
６. <5950> パワーファス 東証Ｓ 15.8倍 ( 648) 143 ( -1.4 )
７. <550A> ソフトテック 東証Ｓ 14.7倍 ( 528) 2240 ( +16.5 )
８. <3063> Ｊグループ 東証Ｇ 12.7倍 ( 304) 1042 ( +7.5 )
９. <6656> インスペック 東証Ｓ 12.3倍 ( 5,626) 1365 ( +61.5 ) 半導体製造装置関連
10. <3915> テラスカイ 東証Ｐ 12.1倍 (11,777) 3375 ( +63.6 ) 量子コンピューター関連
11. <3664> ＷＩＺＥ 東証Ｇ 11.9倍 ( 1,212) 28 ( +7.7 )
12. <5572> リッジアイ 東証Ｇ 11.6倍 ( 2,429) 3350 ( +31.9 ) 人工知能関連
13. <6955> ＦＤＫ 東証Ｓ 9.2倍 ( 2,180) 574 ( +36.0 ) 電子部品関連
14. <4438> Ｗｅｌｂｙ 東証Ｇ 8.6倍 ( 907) 288 ( +5.5 )
15. <4429> リックソフト 東証Ｇ 8.0倍 ( 64) 724 ( -1.4 )
16. <6837> 京写 東証Ｓ 7.4倍 ( 1,976) 373 ( +13.0 )
17. <4179> ジーネクスト 東証Ｇ 7.3倍 ( 235) 478 ( +52.7 )
18. <265A> Ｈｍｃｏｍｍ 東証Ｇ 7.2倍 ( 420) 660 ( +1.2 ) 人工知能関連
19. <4069> ブルーミーム 東証Ｇ 7.2倍 ( 381) 1024 ( -0.9 ) 量子コンピューター関連
20. <451A> ＳＳ米高配 東証Ｅ 7.1倍 ( 276) 290.7 ( +0.2 )
21. <4427> エデュラボ 東証Ｇ 6.6倍 ( 534) 210 ( -12.5 ) 人工知能関連
22. <3647> アスリナ 東証Ｓ 6.5倍 ( 627) 121 ( +13.1 )
23. <7426> 山大 東証Ｓ 6.3倍 ( 107) 602 ( +20.4 )
24. <9236> ジャパンＭＡ 東証Ｇ 5.7倍 ( 74) 989 ( -16.5 )
25. <9353> 桜島埠 東証Ｓ 5.1倍 ( 76) 2760 ( +9.6 )
26. <5952> アマテイ 東証Ｓ 4.8倍 ( 164) 186 ( +5.1 ) 電気自動車関連
27. <2540> 養命酒 東証Ｐ 4.8倍 ( 152) 4020 ( 0.0 )
28. <5033> ヌーラボ 東証Ｇ 4.7倍 ( 85) 770 ( +6.6 ) 生成AI関連
29. <4270> ＢｅｅＸ 東証Ｇ 4.7倍 ( 277) 2220 ( +7.6 ) 生成AI関連
30. <5137> スマートＤ 東証Ｇ 4.6倍 ( 984) 214 ( +0.5 )
31. <219A> ハートシード 東証Ｇ 4.6倍 ( 3,446) 1657 ( +7.5 )
32. <4531> 有機薬 東証Ｓ 4.5倍 ( 633) 362 ( +1.7 ) 半導体関連
33. <4406> 日理化 東証Ｓ 4.5倍 ( 659) 237 ( +19.7 )
34. <2730> エディオン 東証Ｐ 4.4倍 ( 3,762) 2466 ( +4.1 )
35. <6654> 不二電機 東証Ｓ 4.3倍 ( 78) 1061 ( -3.0 ) 電子部品関連
36. <6031> ＺＥＴＡ 東証Ｇ 4.2倍 ( 394) 268 ( +12.6 ) 人工知能関連
37. <5616> 雨風太陽 東証Ｇ 4.1倍 ( 107) 693 ( 0.0 )
38. <3667> ｅｎｉｓｈ 東証Ｓ 4.0倍 ( 720) 31 ( -6.1 ) 仮想通貨関連
39. <3787> テクノマセマ 東証Ｓ 4.0倍 ( 87) 263 ( -24.2 )
40. <7030> スプリックス 東証Ｓ 3.9倍 ( 185) 1083 ( -11.0 )
41. <9824> 泉州電 東証Ｐ 3.8倍 ( 727) 7010 ( +9.5 )
42. <6298> ワイエイシイ 東証Ｐ 3.8倍 ( 3,018) 1484 ( +18.2 ) 半導体製造装置関連
43. <8783> ａｂｃ 東証Ｓ 3.8倍 ( 2,080) 108 ( +5.9 ) サイバーセキュリティ関連
44. <228A> オプロ 東証Ｇ 3.8倍 ( 90) 1891 ( +18.4 )
45. <6742> 京三 東証Ｐ 3.7倍 ( 1,632) 951 ( +26.1 ) 半導体製造装置関連
46. <5356> 美濃窯 東証Ｓ 3.6倍 ( 140) 1285 ( -3.0 )
47. <9444> トーシンＨＤ 東証Ｓ 3.5倍 ( 310) 186 ( -18.8 )
48. <8746> ｕｎｂａｎｋ 東証Ｓ 3.5倍 ( 789) 248 ( +21.0 ) 仮想通貨関連
49. <3192> 白鳩 東証Ｓ 3.5倍 ( 114) 330 ( -9.6 )
50. <9421> エヌジェイ 東証Ｓ 3.5倍 ( 69) 576 ( -11.8 )
株探ニュース
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,319銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <8105> ＢＴＣＪＰＮ 東証Ｓ 74.1倍 (23,939) 238 ( +18.4 ) 仮想通貨関連
２. <8254> さいか屋 東証Ｓ 51.5倍 ( 2,886) 341 ( +60.8 )
３. <4166> かっこ 東証Ｇ 39.0倍 ( 390) 674 ( -24.9 ) サイバーセキュリティ関連
４. <4378> ＣＩＮＣ 東証Ｇ 18.0倍 ( 198) 653 ( +42.0 ) 人工知能関連
５. <9331> キャスター 東証Ｇ 16.2倍 ( 243) 830 ( +7.5 ) 生成AI関連
６. <5950> パワーファス 東証Ｓ 15.8倍 ( 648) 143 ( -1.4 )
７. <550A> ソフトテック 東証Ｓ 14.7倍 ( 528) 2240 ( +16.5 )
８. <3063> Ｊグループ 東証Ｇ 12.7倍 ( 304) 1042 ( +7.5 )
９. <6656> インスペック 東証Ｓ 12.3倍 ( 5,626) 1365 ( +61.5 ) 半導体製造装置関連
10. <3915> テラスカイ 東証Ｐ 12.1倍 (11,777) 3375 ( +63.6 ) 量子コンピューター関連
11. <3664> ＷＩＺＥ 東証Ｇ 11.9倍 ( 1,212) 28 ( +7.7 )
12. <5572> リッジアイ 東証Ｇ 11.6倍 ( 2,429) 3350 ( +31.9 ) 人工知能関連
13. <6955> ＦＤＫ 東証Ｓ 9.2倍 ( 2,180) 574 ( +36.0 ) 電子部品関連
14. <4438> Ｗｅｌｂｙ 東証Ｇ 8.6倍 ( 907) 288 ( +5.5 )
15. <4429> リックソフト 東証Ｇ 8.0倍 ( 64) 724 ( -1.4 )
16. <6837> 京写 東証Ｓ 7.4倍 ( 1,976) 373 ( +13.0 )
17. <4179> ジーネクスト 東証Ｇ 7.3倍 ( 235) 478 ( +52.7 )
18. <265A> Ｈｍｃｏｍｍ 東証Ｇ 7.2倍 ( 420) 660 ( +1.2 ) 人工知能関連
19. <4069> ブルーミーム 東証Ｇ 7.2倍 ( 381) 1024 ( -0.9 ) 量子コンピューター関連
20. <451A> ＳＳ米高配 東証Ｅ 7.1倍 ( 276) 290.7 ( +0.2 )
21. <4427> エデュラボ 東証Ｇ 6.6倍 ( 534) 210 ( -12.5 ) 人工知能関連
22. <3647> アスリナ 東証Ｓ 6.5倍 ( 627) 121 ( +13.1 )
23. <7426> 山大 東証Ｓ 6.3倍 ( 107) 602 ( +20.4 )
24. <9236> ジャパンＭＡ 東証Ｇ 5.7倍 ( 74) 989 ( -16.5 )
25. <9353> 桜島埠 東証Ｓ 5.1倍 ( 76) 2760 ( +9.6 )
26. <5952> アマテイ 東証Ｓ 4.8倍 ( 164) 186 ( +5.1 ) 電気自動車関連
27. <2540> 養命酒 東証Ｐ 4.8倍 ( 152) 4020 ( 0.0 )
28. <5033> ヌーラボ 東証Ｇ 4.7倍 ( 85) 770 ( +6.6 ) 生成AI関連
29. <4270> ＢｅｅＸ 東証Ｇ 4.7倍 ( 277) 2220 ( +7.6 ) 生成AI関連
30. <5137> スマートＤ 東証Ｇ 4.6倍 ( 984) 214 ( +0.5 )
31. <219A> ハートシード 東証Ｇ 4.6倍 ( 3,446) 1657 ( +7.5 )
32. <4531> 有機薬 東証Ｓ 4.5倍 ( 633) 362 ( +1.7 ) 半導体関連
33. <4406> 日理化 東証Ｓ 4.5倍 ( 659) 237 ( +19.7 )
34. <2730> エディオン 東証Ｐ 4.4倍 ( 3,762) 2466 ( +4.1 )
35. <6654> 不二電機 東証Ｓ 4.3倍 ( 78) 1061 ( -3.0 ) 電子部品関連
36. <6031> ＺＥＴＡ 東証Ｇ 4.2倍 ( 394) 268 ( +12.6 ) 人工知能関連
37. <5616> 雨風太陽 東証Ｇ 4.1倍 ( 107) 693 ( 0.0 )
38. <3667> ｅｎｉｓｈ 東証Ｓ 4.0倍 ( 720) 31 ( -6.1 ) 仮想通貨関連
39. <3787> テクノマセマ 東証Ｓ 4.0倍 ( 87) 263 ( -24.2 )
40. <7030> スプリックス 東証Ｓ 3.9倍 ( 185) 1083 ( -11.0 )
41. <9824> 泉州電 東証Ｐ 3.8倍 ( 727) 7010 ( +9.5 )
42. <6298> ワイエイシイ 東証Ｐ 3.8倍 ( 3,018) 1484 ( +18.2 ) 半導体製造装置関連
43. <8783> ａｂｃ 東証Ｓ 3.8倍 ( 2,080) 108 ( +5.9 ) サイバーセキュリティ関連
44. <228A> オプロ 東証Ｇ 3.8倍 ( 90) 1891 ( +18.4 )
45. <6742> 京三 東証Ｐ 3.7倍 ( 1,632) 951 ( +26.1 ) 半導体製造装置関連
46. <5356> 美濃窯 東証Ｓ 3.6倍 ( 140) 1285 ( -3.0 )
47. <9444> トーシンＨＤ 東証Ｓ 3.5倍 ( 310) 186 ( -18.8 )
48. <8746> ｕｎｂａｎｋ 東証Ｓ 3.5倍 ( 789) 248 ( +21.0 ) 仮想通貨関連
49. <3192> 白鳩 東証Ｓ 3.5倍 ( 114) 330 ( -9.6 )
50. <9421> エヌジェイ 東証Ｓ 3.5倍 ( 69) 576 ( -11.8 )
株探ニュース