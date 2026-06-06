　●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

　　※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
　　　（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
　　　　―― 対象銘柄数：4,319銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　　 増加率 (約定回数)　株価 (前週比率)　 指数採用/テーマ
１. <8105> ＢＴＣＪＰＮ　東証Ｓ 　74.1倍 (23,939) 　　238　( +18.4 )　 仮想通貨関連
２. <8254> さいか屋　　　東証Ｓ 　51.5倍 ( 2,886) 　　341　( +60.8 )　
３. <4166> かっこ　　　　東証Ｇ 　39.0倍 ( 　390) 　　674　( -24.9 )　 サイバーセキュリティ関連
４. <4378> ＣＩＮＣ　　　東証Ｇ 　18.0倍 ( 　198) 　　653　( +42.0 )　 人工知能関連
５. <9331> キャスター　　東証Ｇ 　16.2倍 ( 　243) 　　830　(　+7.5 )　 生成AI関連
６. <5950> パワーファス　東証Ｓ 　15.8倍 ( 　648) 　　143　(　-1.4 )　
７. <550A> ソフトテック　東証Ｓ 　14.7倍 ( 　528)　　2240　( +16.5 )　
８. <3063> Ｊグループ　　東証Ｇ 　12.7倍 ( 　304)　　1042　(　+7.5 )　
９. <6656> インスペック　東証Ｓ 　12.3倍 ( 5,626)　　1365　( +61.5 )　 半導体製造装置関連
10. <3915> テラスカイ　　東証Ｐ 　12.1倍 (11,777)　　3375　( +63.6 )　 量子コンピューター関連
11. <3664> ＷＩＺＥ　　　東証Ｇ 　11.9倍 ( 1,212)　　　28　(　+7.7 )　
12. <5572> リッジアイ　　東証Ｇ 　11.6倍 ( 2,429)　　3350　( +31.9 )　 人工知能関連
13. <6955> ＦＤＫ　　　　東証Ｓ　　9.2倍 ( 2,180) 　　574　( +36.0 )　 電子部品関連
14. <4438> Ｗｅｌｂｙ　　東証Ｇ　　8.6倍 ( 　907) 　　288　(　+5.5 )　
15. <4429> リックソフト　東証Ｇ　　8.0倍 (　　64) 　　724　(　-1.4 )　
16. <6837> 京写　　　　　東証Ｓ　　7.4倍 ( 1,976) 　　373　( +13.0 )　
17. <4179> ジーネクスト　東証Ｇ　　7.3倍 ( 　235) 　　478　( +52.7 )　
18. <265A> Ｈｍｃｏｍｍ　東証Ｇ　　7.2倍 ( 　420) 　　660　(　+1.2 )　 人工知能関連
19. <4069> ブルーミーム　東証Ｇ　　7.2倍 ( 　381)　　1024　(　-0.9 )　 量子コンピューター関連
20. <451A> ＳＳ米高配　　東証Ｅ　　7.1倍 ( 　276) 　290.7　(　+0.2 )　
21. <4427> エデュラボ　　東証Ｇ　　6.6倍 ( 　534) 　　210　( -12.5 )　 人工知能関連
22. <3647> アスリナ　　　東証Ｓ　　6.5倍 ( 　627) 　　121　( +13.1 )　
23. <7426> 山大　　　　　東証Ｓ　　6.3倍 ( 　107) 　　602　( +20.4 )　
24. <9236> ジャパンＭＡ　東証Ｇ　　5.7倍 (　　74) 　　989　( -16.5 )　
25. <9353> 桜島埠　　　　東証Ｓ　　5.1倍 (　　76)　　2760　(　+9.6 )　
26. <5952> アマテイ　　　東証Ｓ　　4.8倍 ( 　164) 　　186　(　+5.1 )　 電気自動車関連
27. <2540> 養命酒　　　　東証Ｐ　　4.8倍 ( 　152)　　4020　(　 0.0 )　
28. <5033> ヌーラボ　　　東証Ｇ　　4.7倍 (　　85) 　　770　(　+6.6 )　 生成AI関連
29. <4270> ＢｅｅＸ　　　東証Ｇ　　4.7倍 ( 　277)　　2220　(　+7.6 )　 生成AI関連
30. <5137> スマートＤ　　東証Ｇ　　4.6倍 ( 　984) 　　214　(　+0.5 )　
31. <219A> ハートシード　東証Ｇ　　4.6倍 ( 3,446)　　1657　(　+7.5 )　
32. <4531> 有機薬　　　　東証Ｓ　　4.5倍 ( 　633) 　　362　(　+1.7 )　 半導体関連
33. <4406> 日理化　　　　東証Ｓ　　4.5倍 ( 　659) 　　237　( +19.7 )　
34. <2730> エディオン　　東証Ｐ　　4.4倍 ( 3,762)　　2466　(　+4.1 )　
35. <6654> 不二電機　　　東証Ｓ　　4.3倍 (　　78)　　1061　(　-3.0 )　 電子部品関連
36. <6031> ＺＥＴＡ　　　東証Ｇ　　4.2倍 ( 　394) 　　268　( +12.6 )　 人工知能関連
37. <5616> 雨風太陽　　　東証Ｇ　　4.1倍 ( 　107) 　　693　(　 0.0 )　
38. <3667> ｅｎｉｓｈ　　東証Ｓ　　4.0倍 ( 　720)　　　31　(　-6.1 )　 仮想通貨関連
39. <3787> テクノマセマ　東証Ｓ　　4.0倍 (　　87) 　　263　( -24.2 )　
40. <7030> スプリックス　東証Ｓ　　3.9倍 ( 　185)　　1083　( -11.0 )　
41. <9824> 泉州電　　　　東証Ｐ　　3.8倍 ( 　727)　　7010　(　+9.5 )　
42. <6298> ワイエイシイ　東証Ｐ　　3.8倍 ( 3,018)　　1484　( +18.2 )　 半導体製造装置関連
43. <8783> ａｂｃ　　　　東証Ｓ　　3.8倍 ( 2,080) 　　108　(　+5.9 )　 サイバーセキュリティ関連
44. <228A> オプロ　　　　東証Ｇ　　3.8倍 (　　90)　　1891　( +18.4 )　
45. <6742> 京三　　　　　東証Ｐ　　3.7倍 ( 1,632) 　　951　( +26.1 )　 半導体製造装置関連
46. <5356> 美濃窯　　　　東証Ｓ　　3.6倍 ( 　140)　　1285　(　-3.0 )　
47. <9444> トーシンＨＤ　東証Ｓ　　3.5倍 ( 　310) 　　186　( -18.8 )　
48. <8746> ｕｎｂａｎｋ　東証Ｓ　　3.5倍 ( 　789) 　　248　( +21.0 )　 仮想通貨関連
49. <3192> 白鳩　　　　　東証Ｓ　　3.5倍 ( 　114) 　　330　(　-9.6 )　
50. <9421> エヌジェイ　　東証Ｓ　　3.5倍 (　　69) 　　576　( -11.8 )　

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