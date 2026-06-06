『スーパーマリオ』×「クロックス」がコラボ！ キノコ王国を表現した初の“大人向けサイズ”登場へ
「クロックス」は、7月16日（木）から、任天堂のゲームシリーズ『スーパーマリオ』とコラボレーションしたアイテムを、全国の直営店や公式オンラインストアなどで発売する。
【写真】カスタマイズも楽しめる！ ポップでかわいい「ジビッツ チャーム」も
■限定キャラクターモデルを展開
今回初の大人向けサイズで展開されるのは、「クロックス」独自の快適さと自由さを、想像力と日常が交差する“キノコ王国”の世界観で表現したコレクション。
「スーパーマリオ コア クラシック クロッグ」は、ブルーのカラーをベースに、コイン、スーパースター、そして緑のこうらのプリントを施した一足で、外側のリベットにスーパーキノコ、バックストラップにブロックバッジを加えた、遊び心のあるデザインとなっている。
また、大胆なブルーの本体にマリオの象徴である赤い帽子をトップに配置し、6つの限定「ジビッツ チャーム」をカスタマイズした「マリオ クラシック クロッグ」が登場。ヒールカップ（かかと部分）にオーバーオールの黄色いボタンをあしらい、一目でマリオとわかるデザインに仕上げている。
さらに、ピーチや、ヨッシー、クッパといった各キャラクターの個性とパワーをそれぞれ組み合わせたモデルが用意されるほか、キノコ王国の代表的な仲間たちをフィーチャーした「ジビッツ チャーム」のセット「スーパーマリオコア 5パック」なども展開される。
【写真】カスタマイズも楽しめる！ ポップでかわいい「ジビッツ チャーム」も
■限定キャラクターモデルを展開
今回初の大人向けサイズで展開されるのは、「クロックス」独自の快適さと自由さを、想像力と日常が交差する“キノコ王国”の世界観で表現したコレクション。
「スーパーマリオ コア クラシック クロッグ」は、ブルーのカラーをベースに、コイン、スーパースター、そして緑のこうらのプリントを施した一足で、外側のリベットにスーパーキノコ、バックストラップにブロックバッジを加えた、遊び心のあるデザインとなっている。
さらに、ピーチや、ヨッシー、クッパといった各キャラクターの個性とパワーをそれぞれ組み合わせたモデルが用意されるほか、キノコ王国の代表的な仲間たちをフィーチャーした「ジビッツ チャーム」のセット「スーパーマリオコア 5パック」なども展開される。