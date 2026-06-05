ダイハツ新型「軽バン」発売に反響あり！

ダイハツは2026年6月4日、軽商用バン「ハイゼット カーゴ」を一部改良し、発売しました。

ハイゼットシリーズは1960年の誕生以来、時代のニーズに応じて進化を続けてきたロングセラーカーです。

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2021年12月には17年ぶりとなるフルモデルチェンジが行われ、CVTの採用やボディ剛性の向上、安全装備の進化などが図られました。

パワートレインには、自然吸気エンジンとターボエンジンの2種類が用意されています。

今回の一部改良では、予防安全機能「スマートアシスト」の性能が大きく進化。新たに「対横断自転車」や「交差点右折時の対向車線の車両」、「右左折時の対向方向から来る横断歩行者」を検知する機能が追加され、街中での安全性がより高められています。

また、これまで人気だった「LEDパック」が一部グレードに標準装備されました。

このパックはLEDヘッドランプやLEDフォグランプ、LEDの室内灯や荷室灯、夜間の視界をサポートする機能などで構成されており、「クルーズ」「クルーズターボ」「ハイゼットデッキバンG」に採用されています。

ハイゼット カーゴの価格（消費税込）は115万5000円から179万3000円です。

今回のハイゼット カーゴの一部改良モデルについて、ネット上では実用性の向上を歓迎する声が数多く上がっています。

特に注目されているのが、予防安全機能「スマートアシスト」の強化です。日常的に運転するユーザーからは、「街中での配達は交差点や自転車の飛び出しにヒヤッとすることが多いので、検知機能の追加は本当にありがたい」といった、現場目線での安心感を評価する声が目立ちます。

仕事用であっても妥協のない安全性能に対し、「商用車にここまで最新装備が載る時代になったのは嬉しい」と感心する意見も見られました。

また、一部グレードで「LEDパック」が標準装備されたことも好評です。夜間の作業が多いドライバーからは、「暗い中での荷物の出し入れや夜道での視界が格段に良くなるので大助かり」と実用面でのメリットが挙げられています。

さらに、趣味やアウトドアでの利用を検討している層からも、「LEDになると商用車っぽさが薄れて外観が引き締まるので、最初から付いているのは魅力的」とデザイン面での評価に繋がっているようです。

価格や質感の進化については、「これだけ装備を充実させながら価格の上がり幅が抑えられているのは企業努力を感じる」というポジティブな受け止め方がある一方で、「昔に比べてずいぶん豪華で贅沢なクルマになった」「もはや高級車じゃん！」と、軽バンの劇的な進化に驚く声も寄せられています。

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今回の改良では、2021年のフルモデルチェンジで約20年ぶりに4ナンバーの軽商用車へと変更された「アトレー」も対象となっています。

アトレーにも同様にスマートアシストの性能向上が施されたほか、視認性が高く洗練されたグラフィックの液晶メーター「アクティブマルチインフォメーションメーター」が、「RS」グレードや「アトレーデッキバン」、「アトレースローパー」に標準装備されました。

アトレーの価格は173万8000円から201万3000円です。

なお、ハイゼット カーゴ／アトレーをベースとした特装車、福祉車両においても同様の一部改良が実施されました。