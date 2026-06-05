本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
6/5（金）
EUR/USD
1.1500（13億ユーロ）
1.1550（6.3億ユーロ）
1.1575（11億ユーロ）
1.1600（14億ユーロ）
1.1615（19億ユーロ）
1.1650（20億ユーロ）
1.1670（7.95億ユーロ）
1.1700（5.75億ユーロ）
1.1710（7.86億ユーロ）
USD/JPY
158.00（9.27億ドル）
158.90（6.43億ドル）
159.00（20億ドル）
159.90（9.87億ドル）
160.00（13億ドル）
161.00（17億ドル）
GBP/USD
1.3370（9.29億ポンド）
ユーロドルは大規模設定が1.1575、1.1600、1.1615、1.1650など現在の水準を挟んで張り巡らされている。マグネット効果は大きいものと想定される。米雇用統計発表後の反応が抑制される一因となりそうだ。
ドル円は心理的水準160.00に大規模設定が観測される。やや離れて、159.00と161.00など切りの良い水準にも大規模設定が観測される。
ポンドドルは1.3370と現行水準の下方にかなり大きな設定が観測されている。
6/5（金）
EUR/USD
1.1500（13億ユーロ）
1.1550（6.3億ユーロ）
1.1575（11億ユーロ）
1.1600（14億ユーロ）
1.1615（19億ユーロ）
1.1650（20億ユーロ）
1.1670（7.95億ユーロ）
1.1700（5.75億ユーロ）
1.1710（7.86億ユーロ）
USD/JPY
158.00（9.27億ドル）
158.90（6.43億ドル）
159.00（20億ドル）
159.90（9.87億ドル）
160.00（13億ドル）
161.00（17億ドル）
GBP/USD
1.3370（9.29億ポンド）
ユーロドルは大規模設定が1.1575、1.1600、1.1615、1.1650など現在の水準を挟んで張り巡らされている。マグネット効果は大きいものと想定される。米雇用統計発表後の反応が抑制される一因となりそうだ。
ドル円は心理的水準160.00に大規模設定が観測される。やや離れて、159.00と161.00など切りの良い水準にも大規模設定が観測される。
ポンドドルは1.3370と現行水準の下方にかなり大きな設定が観測されている。