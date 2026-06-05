本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



6/5（金）



EUR/USD

1.1500（13億ユーロ）

1.1550（6.3億ユーロ）

1.1575（11億ユーロ）

1.1600（14億ユーロ）

1.1615（19億ユーロ）

1.1650（20億ユーロ）

1.1670（7.95億ユーロ）

1.1700（5.75億ユーロ）

1.1710（7.86億ユーロ）



USD/JPY

158.00（9.27億ドル）

158.90（6.43億ドル）

159.00（20億ドル）

159.90（9.87億ドル）

160.00（13億ドル）

161.00（17億ドル）



GBP/USD

1.3370（9.29億ポンド）



ユーロドルは大規模設定が1.1575、1.1600、1.1615、1.1650など現在の水準を挟んで張り巡らされている。マグネット効果は大きいものと想定される。米雇用統計発表後の反応が抑制される一因となりそうだ。

ドル円は心理的水準160.00に大規模設定が観測される。やや離れて、159.00と161.00など切りの良い水準にも大規模設定が観測される。

ポンドドルは1.3370と現行水準の下方にかなり大きな設定が観測されている。

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