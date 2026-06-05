JI BLUE、サッカー元日本代表のメンバーやサッカー好きな人たちと熱いサッカートーク

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JI BLUEのメンバーが、6月10日から配信されるニッポン放送とTikTokのオリジナルコラボ番組『トークゴラッソ！』に出演する。

■『オールナイトニッポンGOLD～トークゴラッソ！TikTokコラボSP～』との同時生配信も

この番組は、有楽町にあるという架空のサッカーチーム「有楽町ゴラッソFC」にサッカー元日本代表のメンバーやサッカー好きな人たちが集い、サッカーについて熱く語り合う番組。

そしてこのたび、番組を盛り上げるスペシャルゲストとしてJO1とINIのメンバー計12人で結成されたスペシャルユニット・JI BLUEの出演が決定した。

JI BLUEはサッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーを務めており、JI BLUEが歌う「景色」が『トークゴラッソ！』のオープニングとエンディングを飾るテーマ曲になることも決定した。

6月10日の初回配信に登場するのは、JO1の白岩瑠姫。現在、毎週水曜日24時から放送中の『JO1のオールナイトニッポンX（クロス）』のパーソナリティも番組開始当初から担当しており、さらに幼少期からサッカーをしていた経歴も。そのトークに期待がかかる。

全15回の生配信では、ニッポン放送のスタジオから映像生配信を実施。ニッポン放送と TikTokがタッグを組んだコラボライブ『トークゴラッソ！』は、6月10日20時からスタート。ニッポン放送の公式TikTokアカウントとTikTok公式TikTokアカウントにて、無料配信される。

6月12日の生配信は、地上波ラジオ番組『オールナイトニッポンGOLD～トークゴラッソ！TikTokコラボSP～』との同時生放送となり、JO1から佐藤景瑚がゲスト出演する。

■配信情報

『トークゴラッソ！』

初回配信日時：06/10（水）20:00～

TikTokニッポン放送公式アカウントから全15回配信

MC：土田晃之、シュウペイ（ぺこぱ）、與那城奨（JO1）

サッカーゲスト 稲本潤一／大久保嘉人／加地亮／城彰二／鈴木隆行／坪井慶介／中澤佑二／中山雅史／楢崎正剛／福西崇史／松井大輔（五十音順）

スペシャルゲスト：西洸人（INI）、白岩瑠姫（JO1）、河野純喜（JO1）、佐藤景瑚（JO1）、高塚大夢（INI / 「高」は、はしごだかが正式表記））、後藤威尊（INI）

川西拓実（JO1）、金城碧海（JO1）、佐野雄大（INI）、池崎理人（INI / 「崎」は、たつさきが正式表記）

■配信日・出演者

06/10（水）20:00～21:30 土田晃之／中山雅史／福西崇史／白岩瑠姫（JO1)

06/12（金）22:00～24:00 土田晃之／稲本潤一／中山雅史／松井大輔／佐藤景瑚（JO1）

06/14（日）20:00～21:30 土田晃之／鈴木隆行／坪井慶介／金城碧海（JO1）

06/15（月）20:00～21:30 土田晃之／城彰二／鈴木隆行／池崎理人（INI）

06/20（土）20:00～21:30 土田晃之／大久保嘉人／坪井慶介

06/22（月）20:00～21:30 シュウペイ／中澤佑二／楢崎正剛／佐野雄大（INI）

06/25（木）20:00～21:30 土田晃之／大久保嘉人／中澤佑二

06/27（土）20:00～21:30 土田晃之／中澤佑二／福西崇史

06/29（月）20:00～21:30 土田晃之／加地亮／中澤佑二

06/30（火）20:00～21:30 與那城奨（JO1）／城彰二／坪井慶介／後藤威尊（INI）

07/04（土）20:00～21:30 シュウペイ／加地亮／坪井慶介

07/08（水）20:00～21:30 土田晃之

07/13（月）20:00～21:30 シュウペイ／河野純喜（JO1）、川西拓実（JO1）

07/16（木）20:00～21:30 土田晃之／高塚大夢（INI）

07/20（月）20:00～21:30 土田晃之／西洸人（INI）

ニッポン放送『オールナイトニッポンGOLD～トークゴラッソ！TikTokコラボスペシャル～

配信アカウント：@radio_jolf

番組メールアドレス：tg@1242.com

番組ハッシュタグ：#トークゴラッソ

■番組情報

ニッポン放送『オールナイトニッポンGOLD～トークゴラッソ！TikTokコラボスペシャル～』

06/12（金）22:00～24:00

※TikTokにて映像同時生配信）

パーソナリティ：土田晃之

ゲスト：中山雅史／稲本潤一／松井大輔／佐藤景瑚（JO1）

番組メールアドレス：tg@1242.com

番組ハッシュタグ：#トークゴラッソANNG

■関連リンク

『トークゴラッソ！』番組公式X

https://x.com/talkgolazo

JI BLUEの詳細はこちら

http://www.jfa.jp/samuraiblue/for_our_greatest_stage_2026/ambassador/

JI BLUE OFFICIAL X

https://x.com/official_jiblue