【2026年6月】100万円を1年、定期預金に預けるならどの銀行がいい？おすすめの定期預金
金利上昇が続く中、少しでも有利な条件でお金を預けたいと考える方も多いでしょう。顧客を増やすために各銀行も、金利を優遇したり現金やポイントをプレゼントしたりと、さまざまなキャンペーンを展開しています。
All About マネー編集部では、そうした動きをふまえて、金利やキャンペーン内容を調査し、今月おすすめの定期預金をご紹介しています。ぜひ参考にしてください（金利は2026年6月1日時点）。
SBJ銀行
・商品名：スーパー定期預金
・金利：1.35％
・預入期間：1年
・預入金額：1円以上（1円単位）
※「夏のボーナス定期預金キャンペーン」が適用された金利。対象商品はスーパー定期預金と大口定期預金で、募集総額1500億円に到達した時点で取扱終了（2026年5月13日に募集開始）。1人当たりの預入上限額なし。
※新規口座開設であれば、「はじめての定期預金＜はじめくん＞」が利用でき、1年ものの金利が年1.40％となる。預入金額は10万円以上、1人500万円まで。預入期限は口座開設月を含む当初3カ月間。
東京スター銀行
・商品名：スターワン円定期預金プラス＜インターネット限定＞
・金利：1.30％
・預入期間：1年
・預入金額：50万円以上（1円単位）
※新規口座開設であれば、「新規口座開設優遇プラン スターワン円定期預金」が利用でき、1年ものの金利が年1.33％になる。預入金額50万円以上で、インターネット限定。預入期限は口座開設日の翌々月末まで。
Ｂ膰銀行 えちご大花火支店
・商品名：正三尺玉定期預金
・金利：1.30％
・預入期間：1年
・預入金額：1万円以上100万円まで（1円単位）
※1人100万円まで。えちご大花火支店 普通預金からの振替限定。
そ賛SBIネット銀行
・商品名：円定期預金
・金利：1.20％
・預入期間：1年
・預入金額：1000円以上（1円単位）
※「円定期預金1年もの 夏の特別金利キャンペーン」が適用されたケース。対象期間は2026年6月3日〜8月30日の預け入れ手続き完了分まで。個人客が対象で、1人当たりの預入上限額なし。
auじぶん銀行
・商品名：円定期預金
・金利：1.20％
・預入期間：1年
・預入金額：1万円以上（1円単位）
※「夏の1年もの特別金利キャンペーン」が適用された金利。預入金額および回数に上限なし。キャンペーン期間は2026年6月1日〜8月31日。
β舅促優スト銀行
・商品名：円定期預金
・金利：1.20％
・預入期間：1年
・預入金額：10万円以上（1円単位）
※個人客が対象。
Оι俺箙圈〇郵馮十八カ所支店
・商品名：だんだん定期預金ワイド
・金利：1.15％
・預入期間：1年
・預入金額：100万円以上300万円以内（1円単位）
※1人300万円が上限。特別金利プラン適用。終了時期は未定。
※新規口座開設であれば、「新規口座開設限定定期預金」が利用でき、1年ものの金利が年1.25％になる。預入金額は100万円以上1000万円以内で、3カ月ものと1年ものを合わせて1人1000万円が上限。預入期限は口座開設日の翌々月末まで。
◆オリックス銀行 「eダイレクト定期預金 優遇金利プログラム」
・金利：1.40％
・預入期間：1年
・預入金額：100万円以上1000万円以下（1円単位）
※新たに「eダイレクト預金」口座を開設すると、このプログラムが利用できる。申し込みは、口座開設日から翌々月末日まで。
◆SBI新生銀行 「スタートアップ円定期預金」
・金利：1.30％
・預入期間：1年
・預入金額：30万円以上（1円単位）
※インターネット限定。店舗の場合は、預入金額500万円以上。預入期限は口座開設月を含む当初3カ月目の月末23時まで。
解約条件は銀行ごとに異なるため、事前に確認のうえ、利用する際は途中で解約することのないよう、当面使う予定のない資金のみを預けるようにしましょう。
(文:All About 編集部)
All About マネー編集部では、そうした動きをふまえて、金利やキャンペーン内容を調査し、今月おすすめの定期預金をご紹介しています。ぜひ参考にしてください（金利は2026年6月1日時点）。
100万円を1年間預け入れるなら？おすすめの銀行7ついずれも預金保険制度により、元本1000万円までとその利息などが保証された定期預金です。
SBJ銀行
・商品名：スーパー定期預金
・金利：1.35％
・預入期間：1年
・預入金額：1円以上（1円単位）
※「夏のボーナス定期預金キャンペーン」が適用された金利。対象商品はスーパー定期預金と大口定期預金で、募集総額1500億円に到達した時点で取扱終了（2026年5月13日に募集開始）。1人当たりの預入上限額なし。
※新規口座開設であれば、「はじめての定期預金＜はじめくん＞」が利用でき、1年ものの金利が年1.40％となる。預入金額は10万円以上、1人500万円まで。預入期限は口座開設月を含む当初3カ月間。
東京スター銀行
・商品名：スターワン円定期預金プラス＜インターネット限定＞
・金利：1.30％
・預入期間：1年
・預入金額：50万円以上（1円単位）
※新規口座開設であれば、「新規口座開設優遇プラン スターワン円定期預金」が利用でき、1年ものの金利が年1.33％になる。預入金額50万円以上で、インターネット限定。預入期限は口座開設日の翌々月末まで。
Ｂ膰銀行 えちご大花火支店
・商品名：正三尺玉定期預金
・金利：1.30％
・預入期間：1年
・預入金額：1万円以上100万円まで（1円単位）
※1人100万円まで。えちご大花火支店 普通預金からの振替限定。
そ賛SBIネット銀行
・商品名：円定期預金
・金利：1.20％
・預入期間：1年
・預入金額：1000円以上（1円単位）
※「円定期預金1年もの 夏の特別金利キャンペーン」が適用されたケース。対象期間は2026年6月3日〜8月30日の預け入れ手続き完了分まで。個人客が対象で、1人当たりの預入上限額なし。
auじぶん銀行
・商品名：円定期預金
・金利：1.20％
・預入期間：1年
・預入金額：1万円以上（1円単位）
※「夏の1年もの特別金利キャンペーン」が適用された金利。預入金額および回数に上限なし。キャンペーン期間は2026年6月1日〜8月31日。
β舅促優スト銀行
・商品名：円定期預金
・金利：1.20％
・預入期間：1年
・預入金額：10万円以上（1円単位）
※個人客が対象。
Оι俺箙圈〇郵馮十八カ所支店
・商品名：だんだん定期預金ワイド
・金利：1.15％
・預入期間：1年
・預入金額：100万円以上300万円以内（1円単位）
※1人300万円が上限。特別金利プラン適用。終了時期は未定。
※新規口座開設であれば、「新規口座開設限定定期預金」が利用でき、1年ものの金利が年1.25％になる。預入金額は100万円以上1000万円以内で、3カ月ものと1年ものを合わせて1人1000万円が上限。預入期限は口座開設日の翌々月末まで。
新たに口座開設する方限定のキャンペーンも！また、新規口座開設者限定で、下記のような高金利キャンペーンも実施されています。
◆オリックス銀行 「eダイレクト定期預金 優遇金利プログラム」
・金利：1.40％
・預入期間：1年
・預入金額：100万円以上1000万円以下（1円単位）
※新たに「eダイレクト預金」口座を開設すると、このプログラムが利用できる。申し込みは、口座開設日から翌々月末日まで。
◆SBI新生銀行 「スタートアップ円定期預金」
・金利：1.30％
・預入期間：1年
・預入金額：30万円以上（1円単位）
※インターネット限定。店舗の場合は、預入金額500万円以上。預入期限は口座開設月を含む当初3カ月目の月末23時まで。
定期預金を途中で解約すると？定期預金は、あらかじめ預入期間が決まっているぶん、普通預金よりも金利が高く設定されています。そのため、満期を待たずに中途解約する場合は、預け入れた時の金利ではなく中途解約利率が適用されるのが一般的です。
解約条件は銀行ごとに異なるため、事前に確認のうえ、利用する際は途中で解約することのないよう、当面使う予定のない資金のみを預けるようにしましょう。
金利1.35％だと利息はいくら？ちなみに金利年1.35％の1年もの定期預金に、100万円を預け入れると、1年後に受け取れる利息は税抜き前でおよそ1万3500円、税引き後で1万757円です。参考に銀行を選んでみてください。
(文:All About 編集部)