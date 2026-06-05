「大人なのに自分が情けないよ」人気お笑い芸人、食生活を吐露「わかるーーー！」「わしもこれ」共感の声
お笑いコンビ・コットンの西村真二さんは6月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。チャーハン弁当のグリーンピースだけを残した写真を公開しました。
【写真】グリーンピースだけが残った弁当箱
コメントでは「大人だけど、グリーンピースご飯苦手だから、気持ちはよぉくわかりますよ」「同類の人がいて嬉しい」「わかるーーー！なんでグリーンピースなんだよ、、、枝豆にしろよ！って思うwwww」「わしもこれ」「好き嫌いあるのはしょうがないですよ！」など、共感や自身の経験を交えた声が多数寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】グリーンピースだけが残った弁当箱
「気持ちはよぉくわかりますよ」西村さんは「大人なのに自分が情けないよ」とつづり、1枚の写真を投稿。きれいに完食したチャーハン弁当の空箱が写っていますが、数粒のグリーンピースが残されています。苦手な食材を食べられなかった自分へのツッコミがつづられたこの投稿には、5日の記事執筆時点で9000件以上の「いいね！」が集まっています。
“衣装予報”で人気普段は、天気予報ならぬ“衣装予報”の投稿で人気の西村さん。「服は半袖＋長袖シャツ」など、その日の気候に合わせた服装のアドバイスを発信しています。季節の変わり目に役立つ投稿として、多くの支持を集めています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:五六七 八千代)