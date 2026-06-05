【現地発】“想定外”が続く日本代表キャンプで25歳を迎えた久保建英が作り出す“空気感”　「あんま25って感じは…」10年来の盟友・中村敬斗も笑顔

久保はいつもどおりの平常心で2回目のW杯を迎える(C)Etsuko MOTOKAWA

現地時間6月2日に事前合宿地・モンテレイ入りして以降、練習場や練習時間の変更、キャプテン・遠藤航（リバプール）の2日連続の欠席、吉田麻也（LAギャラクシー）の再合流決定など、事態が刻一刻と変化している日本代表。2026年北中米ワールドカップ（W杯）初戦・オランダ戦（ダラス）まで10日というタイミングで、ここまでの紆余曲折というのは、やはり予想以上というしかない。

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4日の練習前に取材対応したJFA・山本昌邦技術委員長は「選手たちは落ち着いている」と太鼓判を押したが、今はあらゆる雑音を封じて前向きな方向に進んでいくしかないのだ。

そういう時に頼りになるのは、39歳・長友佑都（FC東京）らベテラン勢。5日から吉田が加わるのも朗報だが、彼らに頼ってばかりはいられない。20代半ばの中堅世代が率先して雰囲気を明るくし、全員を引っ張っていくくらいの気概を持たなければならない。

その筆頭と言えるのが、6月4日に25回目の誕生日を迎えた久保建英（レアル・ソシエダ）。10代の頃から「バルサ帰りの少年」と言われ、国内外から注目を浴びてきた神童もサッカーキャリアの折り返し地点と言えるところまでやってきた。

「久保選手の誕生日？ いい意味であまり変わらないと思います。あのまんまなんで。裏も表もないし、本当に楽しくやれてます。正直、あんま25って感じはしないですけど。まあ僕も26になるっていうのが信じられないんで（笑）。みんな成長してるんじゃないですか。25歳というのはサッカー選手としてはターニングポイントの部分もある。ここでみんなでW杯に出るというのは1つ大きいですね」とU-15日本代表時代から10年以上、共闘してきた中村敬斗（スタッド・ランス）も独特な表現で久保のバースデーを祝っていたが、「2026年W杯では自分たちが主役になる」という思いをどこかで抱いているのかもしれない。