「ビジュが大爆発」今田美桜、“いろいろ”オフショ大公開！ 「全部ビジュいいじゃん」「世界一美しい」
俳優の今田美桜さんは6月4日、自身のInstagramを更新。美しい姿を公開しました。
【写真】今田美桜の美しいオフショット
ファンからは、「ほんとに可愛すぎます」「オフショたくさんで嬉しいし色んな美桜ちゃんいて可愛すぎる」「7月からのドラマ楽しみにしております」「全部ビジュいいじゃん〜」「素敵すぎます」「世界一美しい」「最高に可愛いです」「なんでそんなに可愛いんですか〜」「相変わらず、ビジュが大爆発」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】今田美桜の美しいオフショット
「ほんとに可愛すぎます」今田さんは「いろいろです」とつづり、10枚の写真を投稿。最近のオフショットを披露しています。1枚目は肩出しトップスを着た姿で、髪を下ろし見せている笑顔がとてもかわいらしいです。4枚目はブラウンのブルゾンを着て頬づえをついた姿。ほかにもコート姿やレストランでの食事シーンなど、さまざまな表情とスタイルが収められ、まるで美しいフォトブックのよう。
衣装ショットを披露4月5日には「たのしかった日 ありがとう〜」と、衣装ショットを公開していた今田さん。コメントでは、「かわいい」「本当に美しいです」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)