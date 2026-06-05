『FF7』ティファのデート映像公開でネット衝撃「2人のイチャイチャ」「この後はお楽しみに〜」
ゲーム『ファイナルファンタジーVII リバース』が、Nintendo Switch 2とXbox Series X|S版の発売を記念して、登場キャラ・ティファのデートイベント映像が公開された。
【動画】彼女感やばい！デート中のティファ 公開された『FF7』映像
公式Xでは「『ねえ、また流されてる？』黄金の楽園・ゴールドソーサーではデートイベントが発生」と紹介。彼女感あふれるティファの表情を見ることができる。
これにネット上では「花火よりティファを見ていたクラウド 幼い頃と何も変わっていませんでした 3作目が楽しみです」「良い所で切るなー この後はお楽しみに〜」「ティファの好感度が高いからこそ両片思いの2人の距離がグッと近づくクラウドの男ぷりが上がる成長シーン 大好きです何度観ても泣くし感動します こんな綺麗な映像で2人のイチャイチャが見れるの最高です」。
「FF7は長年ティファ派エアリス派みたいなのが話題にされやすいけどそれってプレイヤーの好みの話であってクラウド本人が恋愛感情を向けるのはやっぱりティファだけなんだなってよくわかるイベントだった」「キャラではエアリスが一番好きな私ですが、ぜっったいに最初はティファとのデートを観たかったんです。この二人が好きだから…！そしてこの後の展開に目を見開いて叫んで万歳三唱してました 最高のデートをありがとうございます！」などの声が出ている。
【動画】彼女感やばい！デート中のティファ 公開された『FF7』映像
公式Xでは「『ねえ、また流されてる？』黄金の楽園・ゴールドソーサーではデートイベントが発生」と紹介。彼女感あふれるティファの表情を見ることができる。
これにネット上では「花火よりティファを見ていたクラウド 幼い頃と何も変わっていませんでした 3作目が楽しみです」「良い所で切るなー この後はお楽しみに〜」「ティファの好感度が高いからこそ両片思いの2人の距離がグッと近づくクラウドの男ぷりが上がる成長シーン 大好きです何度観ても泣くし感動します こんな綺麗な映像で2人のイチャイチャが見れるの最高です」。