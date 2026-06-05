【「Holoearth Days! A Tale Side:W ウェスタdeクッキング -幸せのルセット-」2巻】 6月5日 発売 価格：770円 【「Holoearth Chronicles Side:E ヤマト神想怪異譚」4巻】 6月5日 発売 価格：770円

「Holoearth Days! A Tale Side:W ウェスタdeクッキング -幸せのルセット-」2巻

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スクウェア・エニックスは、マンガ「Holoearth Days! A Tale Side:W ウェスタdeクッキング -幸せのルセット-」の2巻と「Holoearth Chronicles Side:E ヤマト神想怪異譚」の4巻を6月5日に発売する。価格はいずれも770円。

「Holoearth Chronicles Side:E ヤマト神想怪異譚」4巻

「Holoearth Days! A Tale Side:W ウェスタdeクッキング -幸せのルセット-」は「ホロライブ」の赤井はあと、角巻わため、不知火フレア、白銀ノエルが異世界で出会い、さまざまなレシピに挑戦していく異世界ドタバタクッキングコメディ。

2巻ではとんかつやドーナツ、ペンネ・アラビアータに牛丼まで、色々な登場する。

また「Holoearth Chronicles Side:E ヤマト神想怪異譚」は白上フブキ、大神ミオといった「ホロライブ」メンバーたちがファンタジー世界で活躍する物語。

4巻ではカミオロシを習得したみこと共にミヤコへと向かったフブキとミオが、偶然あやめと再会。ミマワリ組と共に違法売買の現場に乗り込むが、妖刀「ニッカリアオエ」が新たな事件の火種となる。

なお対象店舗では、さまざまな購入特典が用意されている。

【「Holoearth Days! A Tale Side:W ウェスタdeクッキング -幸せのルセット-」2巻あらすじ】

「ホロライブ」のVTuberが異世界でわちゃわちゃお料理づくり!!

赤井はあと、角巻わため、不知火フレア、白銀ノエル--異世界で出会った一同は、日々さまざまなレシピに挑戦中。とんかつ、ドーナツ、ペンネ・アラビアータ…そして牛丼まで!?おいしい食事に弾ける笑顔。今日も賑やかで優しい時間が過ぎていくーー。異世界創造プロジェクト「ホロライブ・オルタナティブ」の世界を舞台に、実力派作家ヨハネが可愛く楽しく4人の姿を描き出す異世界ドタバタクッキングコメディ第2巻!!

【「Holoearth Chronicles Side:E ヤマト神想怪異譚」4巻あらすじ】

はじめましてのあやみこも心を通わせ4人の力で困難を乗り越えろ!!

カミオロシを習得したみこと共にミヤコへと向かったフブキとミオは、偶然にもあやめとの再会を果たす。イナリからの依頼を受けてミマワリ組と共に違法売買の現場に乗り込む一行は妖刀「ニッカリアオエ」を確保するもこの妖刀が新たな事件の火種となるのだった---。「ホロライブ」のVTuberたちがファンタジー世界で活躍する異世界創造プロジェクト「ホロライブ・オルタナティブ」その世界を、黒瀬浩介がコミカライズ!!おまけページも多数収録!!

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