『ポケモン』×「ラブクロム」コラボ第2弾！ 30周年モデルの「ピカチュウ セット」が登場へ
ヘアケアブランド「ラブクロム（LOVECHROME）」は、6月17日（水）から、世界で愛される『ポケットモンスター』との第2弾企画として「ポケモン30周年モデル」を、直営店舗および公式オンラインストアなどで発売する。
【写真】めっちゃ豪華！ チャームポーチなど「ピカチュウ セット」の詳細
■ハイグレードシリーズより展開
今回発売されるのは、ブランドを代表する「K24GPツキ ゴールド」と「K24GPバングスコーム ゴールド」に、ピカチュウやイーブイのデザインをあしらった特別なコレクション。
「ラブクロム ポケモン 30周年モデル ピカチュウ セット」は、ピカチュウの多彩な表情が描かれたコーム本体に、付属ポーチをはじめ、ふわふわのバッグチャームポーチや2種類のチャーム、巾着袋が付いた、豪華なセットになっている。
また、コーム本体と付属ポーチにイーブイのアートが施された「ラブクロム ポケモン 30周年モデル K24GP バングスコーム ゴールド ＜イーブイ＞」が登場。コームの持ち手にはリサイクル素材を使ったブラウンカラーが採用されている。
いずれも、「ラブクロム」の中でも髪あたりがやさしいハイグレードシリーズで、静電気を吸着・拡散し、髪へのダメージ原因となる静電気を最大70％カット。日常にポケモンを感じられる、機能性と遊び心を兼ね備えたラインナップだ。
【写真】めっちゃ豪華！ チャームポーチなど「ピカチュウ セット」の詳細
■ハイグレードシリーズより展開
今回発売されるのは、ブランドを代表する「K24GPツキ ゴールド」と「K24GPバングスコーム ゴールド」に、ピカチュウやイーブイのデザインをあしらった特別なコレクション。
また、コーム本体と付属ポーチにイーブイのアートが施された「ラブクロム ポケモン 30周年モデル K24GP バングスコーム ゴールド ＜イーブイ＞」が登場。コームの持ち手にはリサイクル素材を使ったブラウンカラーが採用されている。
いずれも、「ラブクロム」の中でも髪あたりがやさしいハイグレードシリーズで、静電気を吸着・拡散し、髪へのダメージ原因となる静電気を最大70％カット。日常にポケモンを感じられる、機能性と遊び心を兼ね備えたラインナップだ。