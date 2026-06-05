ものまねタレント・沙羅「広末涼子さんとお久しぶりにお会いできました」口元似せた写真に反響「やっぱ透明感が桁違いだわ…」「2人ともお綺麗です」
ものまねタレントの沙羅（43）が5日までに、自身のXを更新。俳優の広末涼子（45）との2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】「やっぱ透明感が桁違いだわ…」反響が寄せられた広末涼子＆沙羅
沙羅は「広末涼子さんとお久しぶりにお会いできました」と書き出し「写真をとる時に口元を私に寄せてくださいました！笑」と報告。「可愛すぎてMajiで吸い込まれそうな5秒前 いつも明るくて気さくな広末さん とってもとってもとってもとってもとってもとっても大スキです」と結んだ。
写真では広末が沙羅の口元に似せた2ショットを披露。この投稿には「やっぱ透明感が桁違いだわ…」「2人ともお綺麗です」などと反響が寄せられている。
【写真】「やっぱ透明感が桁違いだわ…」反響が寄せられた広末涼子＆沙羅
沙羅は「広末涼子さんとお久しぶりにお会いできました」と書き出し「写真をとる時に口元を私に寄せてくださいました！笑」と報告。「可愛すぎてMajiで吸い込まれそうな5秒前 いつも明るくて気さくな広末さん とってもとってもとってもとってもとってもとっても大スキです」と結んだ。
写真では広末が沙羅の口元に似せた2ショットを披露。この投稿には「やっぱ透明感が桁違いだわ…」「2人ともお綺麗です」などと反響が寄せられている。