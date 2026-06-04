BTS・Jung Kook（ジョングク）原宿降臨 車乗り込む直前まで神対応に歓声鳴り止まず
【モデルプレス＝2026/06/04】BTS（ビーティーエス）のJung Kook（ジョングク）が4日、Calvin Klein 原宿店で開催された「Jung Kook for Calvin Klein」コラボレーションイベントに出席。ファンへの神対応を見せた。
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グローバルブランドアンバサダーであるJung Kook。突如Jung Kookが店舗内に現れると、原宿に歓声が響き渡った。店内では報道陣の取材にも終始笑顔で応じ、合間には両手を挙げ上下に動かすポーズを見せるなどお茶目な姿も印象的。パーティーを楽しんだ後、正面入口に姿を現すと集まったファンからは彼の名を呼ぶ声が止まらず、Jung Kookは車に乗り込むギリギリまでファンに笑顔で手を振り、神対応を見せた。
世界をリードするグローバルなファッションライフスタイルブランド・Calvin Klein。パーティにはJung Kookのほか、デニムコレクションに度々起用されてきたMINGYU（ミンギュ／SEVENTEEN）をはじめ、安斉星来、駒木根葵汰、塩野瑛久、高橋侃、三吉彩花、モーガン蔵人、吉原ひなら豪華芸能人が来場した。（modelpress編集部）
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◆Jung Kook、原宿降臨
グローバルブランドアンバサダーであるJung Kook。突如Jung Kookが店舗内に現れると、原宿に歓声が響き渡った。店内では報道陣の取材にも終始笑顔で応じ、合間には両手を挙げ上下に動かすポーズを見せるなどお茶目な姿も印象的。パーティーを楽しんだ後、正面入口に姿を現すと集まったファンからは彼の名を呼ぶ声が止まらず、Jung Kookは車に乗り込むギリギリまでファンに笑顔で手を振り、神対応を見せた。
◆ 「Jung Kook for Calvin Klein」コラボレーションイベント
世界をリードするグローバルなファッションライフスタイルブランド・Calvin Klein。パーティにはJung Kookのほか、デニムコレクションに度々起用されてきたMINGYU（ミンギュ／SEVENTEEN）をはじめ、安斉星来、駒木根葵汰、塩野瑛久、高橋侃、三吉彩花、モーガン蔵人、吉原ひなら豪華芸能人が来場した。（modelpress編集部）
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