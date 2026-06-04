お笑いコンビ「南海キャンディーズ」山里亮太（49）が3日深夜、TBSラジオ「JUNK 山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に生出演。結婚がスクープされた時の妻で女優の蒼井優（40）の言葉を明かした。

山里は2019年6月3日に蒼井と結婚。5日に正式発表した。山里は、自身の口で話すのは同番組にしたい、と思っていたことから、前日にスタッフに連絡。当時、山里は日本テレビ「スッキリ」で「天の声」を担当していたことから、「スッキリ」終了後に「本日、記者会見します」と発表。その会見を受けて、ラジオで話す予定だったという。

だが、「本当覚えてるのが、朝の3時ぐらいに」マネジャーからスポーツ紙が山里と蒼井の結婚を報道していると連絡があり、山里は「えっ？って起きて。ネットニュースにバンバンなってて、うわあってなって。で、奥さんを起こして、“いやあ、やられたわ”」と語った。

すると蒼井は「“あ、そう”って、寝て。ハート強いから“そうなんだ、分かった。じゃあ頑張って来い”っつって」と言われたと笑いながら明かした。

また、その後「スッキリ」の仕事で現場へ行き、番組の中でも山里の結婚ニュースを取り上げていたため、「第一声。それはもうある程度は覚悟してた」という。だが、MCのお笑いコンビ「極楽とんぼ」の加藤浩次にあいさつに行くと「ああそうなんだな、おめでとう」と祝福されたが、その後に「“まあでもな、今日出るのは天の声で、お前じゃないもんな”って。で、加藤さんが一切触れなかったのよ。天の声に何も聞かないっていう。カッコいいってなって」と感謝。

加藤のおかげもあり、「本当にいろんな言葉は『不毛な議論』まで持ってこれて。そこで、いろんな自分の思いと結婚に対する思いを語って。あの日から7年、早いもんで、家族もできて」としみじみと語っていた。

山里と蒼井は2019年に結婚し、22年に長女が誕生している。