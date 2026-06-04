NiziUミイヒ、リマとのプリクラ公開「可愛すぎて破壊力すごい」「お人形さんみたいなビジュアル」の声
【モデルプレス＝2026/06/04】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のMIIHI（ミイヒ）が6月3日、自身のInstagramを更新。メンバーRIMA（リマ）とのプリクラを公開し、注目を集めている。
【写真】NiziUメンバー「可愛すぎて破壊力すごい」プリクラ公開
ミイヒは5月の写真を思い出とともに一挙に投稿。その中で「まーちゃんとプリ」とつづられた、リマと撮影したプリクラも公開しており、 ピンク色のパーカーを着た2人が人形を挟んでピースサインをしたり、顔を寄せたりと仲の良い姿を披露している。
また「今年初フェス！！最高」と5月初旬に行われた野外音楽フェスティバル「JAPAN JAM」での写真や、「念願の漢江ラーメン」だという韓国での食事風景なども投稿している。
この投稿にファンからは「可愛すぎて破壊力すごい」「お人形さんみたいなビジュアル」「どんなコンセプトも着こなせてレベチ」「最高に似合ってる」「パーフェクトなギャル」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】NiziUメンバー「可愛すぎて破壊力すごい」プリクラ公開
◆ミイヒ、リマとのプリクラ公開
ミイヒは5月の写真を思い出とともに一挙に投稿。その中で「まーちゃんとプリ」とつづられた、リマと撮影したプリクラも公開しており、 ピンク色のパーカーを着た2人が人形を挟んでピースサインをしたり、顔を寄せたりと仲の良い姿を披露している。
◆ミイヒの投稿が話題
この投稿にファンからは「可愛すぎて破壊力すごい」「お人形さんみたいなビジュアル」「どんなコンセプトも着こなせてレベチ」「最高に似合ってる」「パーフェクトなギャル」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】