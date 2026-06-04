鈴木奈々「我ながら谷間が凄いです！」 最新投稿にネット衝撃「スタイル抜群」「写真集出して欲しい」
タレントでモデルの鈴木奈々が、4日までにInstagramを更新。美しさあふれる姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】鈴木奈々が「スタイル抜群」「魅力的すぎ」 水着ショットも話題 体重も大公開（6枚）
昨年7月9日に37歳を迎えた鈴木。2022年には1st写真集を発売し、そのスタイルが話題を呼んだ。
今回の投稿では「我ながら谷間が凄いです！ 嬉しい！ 今が一番、自分の体に自信があります！ スタイリストさんにバストにハリがあるって言われました！ めちゃめちゃ嬉しいお言葉です」と、美スタイル際立つソロショットを披露。ファンからは「スタイル抜群」「写真集出して欲しい」などの声が集まっている。
引用：「鈴木奈々」Instagram（＠nana_suzuki79）
【写真】鈴木奈々が「スタイル抜群」「魅力的すぎ」 水着ショットも話題 体重も大公開（6枚）
昨年7月9日に37歳を迎えた鈴木。2022年には1st写真集を発売し、そのスタイルが話題を呼んだ。
今回の投稿では「我ながら谷間が凄いです！ 嬉しい！ 今が一番、自分の体に自信があります！ スタイリストさんにバストにハリがあるって言われました！ めちゃめちゃ嬉しいお言葉です」と、美スタイル際立つソロショットを披露。ファンからは「スタイル抜群」「写真集出して欲しい」などの声が集まっている。
引用：「鈴木奈々」Instagram（＠nana_suzuki79）