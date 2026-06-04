夫はパク・ソジュン似と話題に！韓国モデル、第1子出産を電撃報告「母子ともに健康」【全文】

モデルのチン・ジョンソンが、第1子を出産していたことを明かし、驚きを呼んでいる。

6月4日、所属事務所ESTEEMは公式コメントを発表し、「モデルのチン・ジョンソンさんに関するうれしいお知らせをお伝えします。チン・ジョンソンさんは5月に女児を出産しました」と明らかにした。

【写真】チン・ジョンソン、“パク・ソジュン似”夫とマタニティフォト

チン・ジョンソンは今年1月に結婚し、3月には妊娠を公表して多くの祝福を受けた。

そんな中、6月2日には自身のSNSを通じて、「計画的な人たちならびっくりするような、出産前日に慌てて撮った臨月写真」とコメントし、夫と撮影したセルフマタニティフォトを公開していた。

これを見た多くの人々は出産が間近だと考えていたが、実際にはすでに5月に第1子を出産していたことが分かった。

（写真＝チン・ジョンソン）

所属事務所は、「母子ともに健康で、現在は家族や知人から多くの祝福を受けながら安静に過ごし、回復に努めています」と伝えた。さらに、「温かい祝福をお願いするとともに、チン・ジョンソンさんに寄せてくださる関心と愛情に感謝いたします」と付け加えた。

なお、チン・ジョンソンは2011年、ONSTYLEのオーディション番組『Korea's Next Top Model 2』で優勝し注目を集めた。その後、さまざまなファッションショーに出演し、SBSのバラエティ番組『ボールを蹴る彼女たち〜GOALympic』でも活躍した。

私生活では、今年1月に翰林（ハンリム）芸術高校モデル科の同級生と結婚。夫は“パク・ソジュン似”として話題を集めた。

ESTEEMの公式コメント全文は以下の通り。

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こんにちは。ESTEEMです。

モデルのチン・ジョンソンさんに関するうれしいお知らせをお伝えします。

チン・ジョンソンさんは5月にかわいい女の子を出産しました。母子ともに健康で、現在は家族や知人から多くの祝福を受けながら安静に過ごし、回復に努めています。

温かい祝福をお願いいたします。また、チン・ジョンソンさんに寄せてくださる関心と愛情に感謝申し上げます。

ありがとうございます。

（記事提供＝OSEN）