フリーアナウンサーの有働由美子（57）が4日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲストとして生出演。連続ドラマ初出演となったTBS「時すでにおスシ!?」の演技について語った。

有働は同作で主人公の友人・磯田泉美を演じている。パーソナリティーのナイツ・塙宣之は「楽しそうですね、見てて思います」、土屋伸之も「その空気がうまく作られているというか。親友同士の会話っていうか」と絶賛した。

有働は「たぶん当て書きで脚本家の方が書いてくださったので、永作さんとか素晴らしい俳優さんたちがいるのでシーンになるんですけれど、私は演技全然してないっていうのが最近分かって」とコメント。

「みんなが“面白いよ”とか言うから、できてるのかな、あたしと思っていたら、やっぱり私は有働由美子をやっているだけで。皆さんは役を生きてらっしゃるので。それがやっぱりどんどん重ねていくうちに分かって」と自己分析し、「やっぱり向いてないからこれで終わりにしようって」と苦笑した。

塙は「棒（演技）じゃない、相当うまい」、土屋も「主人公の親友役って難しいですよね。親し気な雰囲気を出すのって」とフォローした。

それでも有働は「MCとかだと結果を求められるじゃないですか。75点は取れよみたいな。だから準備もするし、やっている最中からいけてないな、みたいな。終わってから、期待にお応えできませんでした、とかあるんですけれど。もうこれって下手って分かっているんで。採用した方が悪いよねって」と続け、「ただただ楽しかったです」と声を弾ませた。

さらに「松山（ケンイチ）さん、こういう感じで役づくりするんだとか、この方はこうやってって」と観察していたとも語り、塙も「取材目線で見ちゃうんですね」と驚いた様子で話した。

有働はせりふを覚える際、台本の自身のせりふにふせんを貼って口に出し覚えていたというが、演出家の三谷幸喜氏に確認すると「そういう人初めて見た」とダメ出しされたという。「自分のところだけ覚えればいいわけじゃないから、貼るところを間違えている」と指摘も受けた。

塙は「それは知らない」と初耳だった様子で、土屋も「自分のところだけでいいかと思ってました」と語った。

NGも「出しました」とぶっちゃけ。最初に自身の紹介をするシーンで役名を言うはずが「棒にならないよう」「気持ちを込めすぎて」しまい、「私、有働由美子」と言ってしまったという。「自分では気づかない。恥ずかしかった〜」「あああ〜」と笑ってみせた。

次にオファーが来たらやるかと問われると「いやあもう無理です」ときっぱり否定。「役をやれていないので。有働由美子はできるけど。だからたぶん次やっても同じになると思うんですよ」と淡々と話した。