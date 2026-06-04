³Ú¤·¤µ¤â¸úÎ¨À¤â¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡ªºÇ¿·¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¶î»È¤·¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡ª¡Ú¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥®¥¢ÂçÁ´¡Û
¡Ú¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥®¥¢ÂçÁ´¡Û
¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¼ñÌ£¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Áö¹ÔÃæ¤Î¥Ú¡¼¥¹ÇÛÊ¬¤ä¿´Çï¿ô¤Ê¤É¤Î¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ¾ðÊó¤Ï¤¼¤ÒÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ÎÇÄ°®¤ËÊØÍø¤Ê¹âÀºÅÙ¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÉáÃÊ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°°ÕÍß¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥â¥Î¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤¼¤Ò¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡Ú¤³¤ÎÆÃ½¸¤ÇÀ½ÉÊ¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¹¥¤¤¿¤Á¡ª¡Û
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È
±§ÅÄÀîÍº°ì¤µ¤ó
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡£¥â¥Î»ï¤äWebÇÞÂÎ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹¹ð¡¢PV¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¡£¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó´°Áö·Ð¸³¤«¤éÆ±¤¸½é¿´¼ÔÌÜÀþ¤Ç¤Î¥¢¥¤¥Æ¥àÁª¤Ó¤¬ÆÀ°Õ¡£
ËÜ»ïÊÔ½¸Éô°÷
¸Åß··òÂÀÏº
¥¢¥¦¥È¥É¥¢Ã´Åö¡£¥È¥ì¥é¥ó¤Î¤Û¤«º£Ç¯¤ÎÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£JMGAÇ§Äê¡¦ÅÐ»³¥¬¥¤¥É¥¹¥Æ¡¼¥¸¶¤Î»ñ³Ê¤â»ý¤Ä¡£
¢£·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¡õ·Ú²÷¥Ù¥ë¥È¡ª ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤é¥ì¡¼¥¹¤Þ¤Ç¤³¤Ê¤»¤ëºÇ¿·ºî
¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤
¡ÖHUAWEI WATCH GT Runner 2¡×¡Ê5Ëü4780±ß¡Ë
¶Ã¤¤¤¿¤Î¤ÏÃå¤±¤Æ¤¤¤ë»ö¤òËº¤ì¤ë¤Û¤É¤Î·Ú¤µ¡£½¼ÅÅ¤â½µ1²óÄøÅÙ¤ÇºÑ¤à¤Î¤¬¡¢¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¬¤ê¤Ê¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡ª¡Ê±§ÅÄÀî¤µ¤ó¡Ë
Ìó34.5g¡¢Çö¤µÌó10.7mm¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¸þ¤±¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡£ÄÌµ¤À¤ÎÎÉ¤¤¡ÖAirDry¥¦¡¼¥Ö¥ó¥Ù¥ë¥È¡×¤Ï¥Ê¥¤¥í¥ó·Ï¤ÇÈ©Åö¤¿¤ê¤â¤è¤¯¡¢ÏÓ¿¶¤ê»þ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤·¡¢Áö¤ê¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¡£
¢¥¥È¥Ã¥×¥¬¥é¥¹¡¢¥Ü¥Ç¥£¤È¤â¤Ë¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¡£¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥Ù¥¼¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÌÜ¤ò¼æ¤¯
¢¥GPSÊäÂ¤¬Æñ¤·¤¤¥Ó¥ë³¹¤Ç¤âÀµ³Î¤Ë°ÌÃÖ¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò·×Â¬¡£ÅÔ»Ô¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿´¶¯¤¤
¢£¥á¥«¥Ë¥«¥ë¤ÊÃËÁ°¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª LED¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥È¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥¿¥Õ¥â¥Ç¥ë
¥Ý¥é¡¼¥ë
¡ÖPOLAR Street X¡×¡Ê4Ëü3780±ß¡Ë
¥ë¡¼¥È¥¬¥¤¥À¥ó¥¹µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢³¹Ãæ¤ä¥È¥ì¥¤¥ë¤Ç¤âÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÂ¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¸ò´¹²ÄÇ½¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¡ª¡Ê¸Åß·¡Ë
ÂÑ¾×·â¡¦ÂÑ¿åÀ¡¦ÂÑÇ®À¤Ê¤É²á¹ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤âÂÑ¤¨¤¦¤ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é48g¤È·ÚÎÌ¤ÊÀß·×¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¥â¡¼¥É¤ÇºÇÄ¹10Æü´Ö¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏGPS+1ÉÃËè¿´Çï·×Â¬¥ª¥ó¤ÇºÇÂç43»þ´Ö»ýÂ³¤¹¤ë¡£
¢¥ËÜÂÎ¥Ü¥Ç¥£¤ò8ËÜ¤Î¥Í¥¸¤Ç´è¶¯¤Ë¸ÇÄê¡£ÊÆ·³µ¬³ÊMIL-STD-810H¤Ë½àµò¤·¤¿¹â¤¤ÂÑµ×À¤ò¸Ø¤ë
¢¥¥Ý¥é¡¼¥ë½é¤È¤Ê¤ëLED¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥È¤òÅëºÜ¡£Çò¿§¤ÈÀÖ¿§¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨²ÄÇ½¤Ç¡¢Æü¾ï¤ÎÍÑÅÓ¤Ç¤âÊØÍø¡ª
¢£AMOLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬ÈþÎï¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¦¥©¥Ã¥Á
¥¬¡¼¥ß¥ó
¡ÖForerunner 970¡×¡Ê12Ëü1800±ß¡Ë
µ¡Ç½¤äÂÑµ×À¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¡£ËèÆü¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î·×²èÎ©¤Æ¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡Ê¸Åß·¡Ë
·ÚÎÌ¤Ê¥Á¥¿¥ó¥Ù¥¼¥ë¤È½ý¤Ë¶¯¤¤¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥ì¥ó¥º¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤¿¥¿¥Õ¥Í¥¹»ÅÍÍ¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥óÉÕ¤¤Î¥Õ¥ë¥«¥é¡¼ÃÏ¿Þ¤òÆâÂ¢¤¹¤ë¤¦¤¨¡¢ÌÀ¤ë¤¯Á¯¤ä¤«¤Ê1.4¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÆü¸÷²¼¤Ç¤â»ëÇ§À¤ËÍ¥¤ì¤ë¡£
¢¥ËÉÙ¤Ê·×Â¬¥Ç¡¼¥¿¤ä¸Ä¡¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¤Ï¡¢¥¦¥©¥Ã¥Á¤ä¥¢¥×¥ê¤Ç³ÎÇ§¤¬²ÄÇ½¡£¼«Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î»ØÉ¸¤Ë¤·¤è¤¦¡ª
¢¥¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸úÎ¨¤ÎÂ¬Äê¤ä¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ÎÉ¾²Á¡¢³¹Ãæ¤Ç¤Î¥Ê¥Óµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤µ¡Ç½¤¬½¼¼Â
¢£¥Ï¡¼¥É¤Ê¥é¥ó¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÁö¤ì¤ë¹üÅÁÆ³¥¤¥ä¥Û¥ó
Shokz
¡ÖOPENRUN PRO 2¡×¡Ê2Ëü7880±ß¡Ë
¼þ°Ï¤Î²»¤â¤¤Á¤ó¤ÈÄ°¤³¤¨¤ë¤Î¤Ç°ÂÁ´¡£ÁõÃå´¶¤ä°ÂÄêÀ¤âÎÉ¤¯¡¢¤Þ¤¿²»Ï³¤ì¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯Áö¤ê¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¡Ê¸Åß·¡Ë
Ãæ²»°è¤È¹â²»°è¤òÀµ³Î¤Ë½èÍý¤¹¤ë¹üÅÁÆ³¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤È¡¢½ÅÄã²»¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¶õµ¤ÅÁÆ³¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÅëºÜ¡£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Ç¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤«¤Ä¥¯¥ê¥¢¤Ê²»¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£ÂçÇ÷·æ¥â¥Ç¥ë¤ÎÆÃÊÌ¥«¥é¡¼¤Ê¤É·×5¿§Å¸³«¡£
¢¥Æó½Å¹½Â¤¤Î¥á¥Ã¥·¥å¤È¥Ê¥ÎÁÂ¿åÀ¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ëIP55¤ÎÂÑ¿åÂÑ¿ÐÀ¤ò·óÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë
¢£¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¤È¤·¤Æ¤â±Ç¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤¬¿Íµ¤
¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤
¡ÖHUAWEI FreeClip 2¡×¡Ê2Ëü7280±ß¡Ë
¼ÂºÝ¤Ë¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÃåÍÑ¡£¥¯¥ê¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ÈÊ»ÍÑ¤·¤Æ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤·¡£¼þ°Ï¤Î²»¤òÊ¹¤¼è¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ë×Æþ´¶¤Î¹â¤¤¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤¹¡Ê±§ÅÄÀî¤µ¤ó¡Ë
È©¤ËÍ¥¤·¤¤¥ê¥¥Ã¥É¥·¥ê¥³¥ó¤È·Á¾õµ²±¹ç¶â¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼ª¤Ë¤ä¤ï¤é¤«¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤·Áö¹ÔÃæ¤â°ÂÄê¤¹¤ë¡£ÊÒ¼ª¤ï¤º¤«Ìó5.1g¤È¤¤¤¦·ÚÎÌÀß·×¤â´ò¤·¤¤¡£ÁõÃå´¶ÎÉ¤·¡¢¥ë¥Ã¥¯¥¹ÎÉ¤·¡¢²»¼ÁÎÉ¤·¤Î»°Çï»Ò¤¬Â·¤Ã¤¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤À¡£
¢¥²»ÎÌ¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÁàºî¤Ï¥¿¥Ã¥Á¤Ê¤ÉÄ¾´¶Åª¤Ê¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¨¤ë
¢£·Ú¤¯¤Æ¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¤Ê¥é¥ó¥Ê¡¼»ÅÍÍ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È
milestone
¡ÖMS-i1 ¡ÈEndurance Model¡É¡×¡Ê1Ëü2980±ß¡Ë
Ä¹»þ´Ö¤ÎÃåÍÑ¤Ç¤âÍÉ¤ì¤Ë¤¯¤¯Èè¤ì¤Ê¤¤¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤«¤é¤âÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤ë¿®Íê´¶È´·²¤Î¥é¥¤¥È¤Ç¤¹¡Ê±§ÅÄÀî¤µ¤ó¡Ë
Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥í¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ë¥ì¡¼¥¹¤Î¤Û¤«¡¢ÉáÃÊ¤ÎÁáÄ«¤ä¿¼Ìë¤ÎÎý½¬¤Ç¤â»ë³¦³ÎÊÝ¤Ë²Ã¤¨¡¢¼Ö¤Ê¤É¤«¤é¤Îµ¤¤Å¤«¤ì¤ä¤¹¤µ¤Ë¤â¹×¸¥¡£260¥ë¡¼¥á¥ó¤ÇÌó11»þ´ÖÅÀÅô¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ºÇÂç1000¥ë¡¼¥á¥ó¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÎÍ¾Íµ¤â¡ý¡£
¢¥¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ëÀìÍÑ¥ê¥Á¥¦¥à½¼ÅÅÃÓ¡ÊMS-LB3¡Ë¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë
¡ãÊ¸¡¿ÅçÅÄÍ¥ÂÀ¡¡´Æ½¤¡¿±§ÅÄÀîÍº°ì¡¢¸Åß··òÂÀÏº¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡Çö¤¯·Ú¤¯Âç¤¤¯ÌÀ¤ë¤¤¡£¥¹¥ó¥È¤ÎËÜµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ëºÇ¿·¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¦¥©¥Ã¥Á¡ÖSuunto RACE 2¡×
¢¡Çö¤¤¡¢·Ú¤¤¡¢Âç²èÌÌ¡£¥¬¡¼¥ß¥ó¤Î¿·ºî¡ÖVenu X1¡×¤ÇÆü¡¹¤Î³èÆ°¤òµÏ¿¤·¤è¤¦
¢¡¶á¤¯¤â±ó¤¯¤â¾È¤é¤»¤ë¼ó³Ý¤±¥é¥¤¥È¤ÇÌë¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò°ÂÁ´¤Ë¡ªÎ©¤Æ¤Æ¥Ç¥¹¥¯¤Ç¤â»È¤¨¤Þ¤¹