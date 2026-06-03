文藝春秋が発行する純文学の文芸誌「文學界」が、ファッションをフィーチャーした新刊「文學界（2026年7月号）」を6月5日に発売する。価格は1200円。

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特集「ファッションと文学 again」では、「ペイデフェ（pays des fées）」デザイナーの朝藤りむと小川洋子、「ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）」デザイナーの大月壮士と「チ。―地球の運動について―」の作者である漫画家の魚豊による対談や、「リンタロウ イイノ（rintaro iino）」デザイナーの飯野麟太郎と島田雅彦による往復書簡を収録。そのほか、金原ひとみとコナリミサトによるルポルタージュ「金原ひとみとコナリミサト、１０９に行く」や、伊賀大介、北村道子へのインタビュー、紅甘、伊藤亜和、「ケイスケヨシダ（KEISUKEYOSHIDA）」デザイナー 吉田圭佑のエッセイ、津野青嵐のレポート「ムンクの上に浮かぶ―メトロポリタン美術館での作品展示について」、「トゥ エ モン トレゾア（Tu es mon Tresor）」デザイナー 佐原愛美による創作文「私はエミリー・ディキンソン」、文學界と「ストフ（STOF）」のコラボレーショングッズを手掛けた谷田浩へのインタビューを収める。

また、「フェティコ（FETICO）」の舟山瑛美、「カリン ツジノ（KARIN TSUJINO）」の辻󠄀野伽凜、「ピリングス（pillings）」の村上亮太、「ヨウヘイオオノ（YOHEI OHNO）」の大野陽平、「ユキ シマネ（YUKI SHIMANE）」の島根由祈、「ホウガ（HOUGA）」の石田萌、「コウタ グシケン（Kota Gushiken）」の具志堅幸太、納所友梨、「コトハヨコザワ（kotohayokozawa）」の横澤琴葉、「タナカダイスケ（tanakadaisuke）」の田中大資に実施した「あなたにとって、ミューズとは？」というアンケートを掲載する。