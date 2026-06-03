BTS¡¦V¡¢·³Æ±´ü¤Î¡ÈÊ¼Ìò¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÆ°²è¡É¤á¤°¤ëÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤ËÄ¾ÀÜ¥³¥á¥ó¥È¡Öµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×
BTS¤ÎV¤¬¡¢¼«Ê¬¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ëÎ¦·³·±Îý½ê¤ÎÆ±´ü¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
V¤ÈÆ±¤¸·±Îý½ê¤ÇÀ¸³è¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤ÆV¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤·¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÏÃÂê¡ÛV¡¢Ê¼ÌòÃæ¤ÎÈþÃÌ¡ÖÁ°¸þ¤¤Ç¾ð¤¬¿¼¤¤¡Ä¡×
¤½¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ï¡ÖBTS¤ÎV·»¤µ¤ó¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¶µ²ñ¤Ø¹Ô¤Ã¤¿ÏÃ¡×¡ÖBTS¤Î¥Æ¥Ò¥ç¥ó·»¤µ¤ó¤ÈºÇÀº±Ô·±ÎýÊ¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î²áÄø¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢·±Îý½ê¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾ÜºÙ¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿V¤Ï¡¢¡Ö¡û¡ûµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Í¡£µ²±ÎÏ¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ÎÉ¤¤È¿±þ¤ä¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Öº£²ó¤ÎÆ°²è¤òºÇ¸å¤ËÅê¹Æ¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤¦¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·V¤ÏºÆ¤Ó¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡Ö¤Í¤¨¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ã¤È¹¤á¤Æ¤è¡£ÌÌÇò¤¤¤è¡£²¶¤Ï¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤ÆÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢³ºÅö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢V¤Ï²þ¤á¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¡¢¡Ö¿Í¡¹¤¬·¯¤ÎÃúÇ«¤Ëºî¤Ã¤¿±ÇÁü¤ò¹¥°ÕÅª¤Ë¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¾¯¤·¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¤È¤Ë¤«¤¯ËÍ¤Ï¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¯¸«¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÎÉ¤¤°Õ¿Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤â¡¢¸«¤ë¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õ¤±¼è¤êÊý¤¬°ã¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ëÀþ¤òµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢V¤ÏÃ»´ü´Ö¤ÇÂ¿¿ô¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö²¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¾®Ââ¤Ç¤Ï·¯¤¬°ìÈÖ¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤·¡¢·³À¸³è¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿»þ´Ö¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¿Í¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò´°Á´¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËV¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦È¿±þ¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤Ç¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ï¤¹¤´¤¯ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤¨¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤ß¤ë¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÎÉ¤¤°ìÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢·¯¤ÎÌ´¤Ï»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÂÎ¤¬¤¤¤¤¤«¤é¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¤«¤Ê¡©¥Õ¥¡¥¤¥È¡×¤È±þ±ç¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡þV ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯12·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦Âçî¹¹°è»Ô½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¡£¿ÈÄ¹179cm¡£2013Ç¯¤ËBTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£¡ÈÈþ¾¯Ç¯¡É¤È¸Æ¤Ö¤ËÁê±þ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÄã²»¥Ü¥¤¥¹¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¥é¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¼ç¤ËÃæÄã²»¥Ñ¡¼¥È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬À¤³¦Åª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ØTC Candler¡Ù¤¬È¯É½¤¹¤ë¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ê´é100¿Í¡×¤Î¾å°Ì¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¼Ìò¤Î¤¿¤á2023Ç¯12·î11Æü¤ËÆþÂâ¤·¡¢2025Ç¯6·î10Æü¤Ë½üÂâ¤·¤¿¡£