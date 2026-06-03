¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥Ç¥¹¥¯´Ä¶¤òÄó°Æ¤¹¤ëÅ¸¼¨²ñ Elgato ¡ß PREDUCTS¤Î¶¦Æ±³«ºÅ
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¸þ¤±¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ëElgato¤Ï¡¢¼«Í³¤òÇÛÃÖ¤¹¤ëÆ»¶ñÅ¸¡ÖWORK FLOW¡×¤ò6·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é6·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥â¥¸¥åー¥ë·¿¥Ç¥¹¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ëPREDUCTS¤È¤Î¶¦Æ±³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£²ñ¾ì¤ÏPREDUCTS¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡ÖPREDUCTS FACTORY¡×¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡Ë¤Ç¡¢Æþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¡£
Elgato¤Î³Æ¼ï¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤È¡¢½ÀÆð¤Ê³ÈÄ¥À¤È¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ëPREDUCTS¤Î¥Ç¥¹¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢µ¡Ç½À¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¶õ´Ö¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ë¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿4¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤Ë±è¤Ã¤Æ¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤òÅ¸³«¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¼Ô¸þ¤±¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡ÖDOME for CONTENT CREATION¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥©ー¥ë¥Ê¥Ã¥ÈÅ·Á³ÌÚ¤Ë¤è¤ë¼Á´¶¤Î¹â¤¤¥Ç¥¹¥¯¤òÅ¸¼¨¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÆâÂ¢·¿¥Æ¥ì¥×¥í¥ó¥×¥¿ー¡ÖPrompter XL¡×¤ä¡¢¾Ê¥¹¥Úー¥¹À¤È¹â¤¤ÂÑµ×À¤ò»ý¤Ä¾ÈÌÀµ¡ºà¡ÖKey Light¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤¬Â·¤Ã¤¿´Ä¶¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ïー¥¯¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¡ÖATELIER for DESIGN¡×¡¢¥²ー¥Þー¤ª¤è¤Ó¥²ー¥àÇÛ¿®¼Ô¸þ¤±¤Î¡ÖMETRO for GAMING / STREAMING¡×¡¢VTuber¸þ¤±¤Î¡ÖPOLAR for VTUBING¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Úー¥¹¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾
Elgato ¡ß PREDUCTS ¼«Í³¤òÇÛÃÖ¤¹¤ëÆ»¶ñÅ¸¡ØWORK FLOW¡Ù
²ñ´ü
2026Ç¯6·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë～6·î14Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨6·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ï¥×¥ì¥¹¡¦¾·ÂÔÏÈ¤Î¤ß
³«ºÅ»þ´Ö
13»þ00Ê¬～18»þ00Ê¬
²ñ¾ì
PREDUCTS FACTORY
Æþ¾ìÎÁ
ÌµÎÁ