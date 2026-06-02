２日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比６４０．１４ポイント（２．５２％）高の２６０３８．３２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２５５．１０ポイント（３．００％）高の８７６２．９７ポイントと３日続伸した。ハンセン指数は５月１４日以来、約３週ぶりの高値水準を回復している。売買代金は３７３７億８０１０万香港ドル（約７兆６１７６億円）に拡大している。（１日は３３０９億３６８０万香港ドル）。

米株高が投資家心理を上向かせる流れ。昨夜の米株市場では、主要指標のＮＹダウやハイテク株比率の大きいナスダック指数が連日で史上最高値を更新し、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）が４営業日ぶりに最高値を塗り替えた。香港市場にも買いが波及している。人工知能（ＡＩ）産業拡大見通しを背景に、ＡＩ株ラリーが続いた。米イラン和平交渉を巡る不透明感などでハンセン指数はマイナスで寄り付いたが、程なくプラスに転じ、上げ幅を広げている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、インターネットサービス大手の騰訊ＨＤ（テンセント・ホールディングス：７００／ＨＫ）が１０．５％高、デリバリー事業大手の美団（３６９０／ＨＫ）が９．３％高、電子商取引（ＥＣ）大手の京東集団（ＪＤドットコム：９６１８／ＨＫ）が６．９％高と上げが目立った。テンセントについては、微信（ウィーチャット）向けＡＩエージェントを近くリリースするなどと伝わり、これが材料視されている。美団は、業績改善の期待が支えだ。同社が発表した１〜３月期決算は６８億２７４１万人民元（約１６１１億円）の赤字に転落したものの、損失は前四半期の１５１億４４２８万人民元から大幅に縮小している。テック銘柄が相場を主導する中、ハンセン科技（テック）指数は４．７％高と他の主要指数をアウトパフォームした。

セクター別では、クラウド関連が高い。微盟集団（２０１３／ＨＫ）が１２．５％、金山雲ＨＤ（３８９６／ＨＫ）が７．６％、万国数拠ＨＤ（９６９８／ＨＫ）が４．５％、金蝶国際軟件集団（２６８／ＨＫ）が３．６％ずつ上昇した。

ロボット関連の銘柄も急伸。浙江翼菲智能科技（６８７１／ＨＫ）が１６．５％高、北京雲跡科技（２６７０／ＨＫ）が１０．９％高、深セン市優必選科技（９８８０／ＨＫ）が６．９％高、広東華沿機器人（１０２１／ＨＫ）が４．１％高と値を上げた。

自動車セクターも買われる。蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が８．３％高、比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）が６．６％高、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が６．２％高、理想汽車（２０１５／ＨＫ）が５．７％高で取引を終えた。

半面、医薬セクターは安い。三生製薬（１５３０／ＨＫ）が８．９％、南京英派薬業（７６３０／ＨＫ）が４．７％、長風薬業（２６５２／ＨＫ）が４．２％、康希諾生物（６１８５／ＨＫ）が２．２％ずつ下落した。

本土マーケットは３日ぶりに反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．４３％高の４０７５．１０ポイントで取引を終了した。ハイテクが高い。非鉄・産金、銀行・証券、自動車なども買われた。半面、石炭・石油は安い。不動産、インフラ関連、消費、医薬、空運、公益も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）