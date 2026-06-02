競技活動と就職活動の両立を後押し

住設・建材流通大手の渡辺パイプ株式会社は1日、スポーツ系の部活動およびサークルに所属する大学3年生を対象とした給付型奨学金「渡辺パイプスポーツ奨学金」を創設したと発表した。競技活動と就職活動の両立を支援する。経済的負担を軽減することで安心して取り組める環境を提供する。

奨学金は返還不要の給付型で、支給人数は10人。1人あたり50万円が給付される。専攻や成績、世帯の所得制限などは設けられておらず、申し込み期間は6月1日から7月17日までとなっている。

これまで同社は大学スポーツ協会、日本ラクロス協会とのパートナーシップ締結など学生スポーツの発展に向けて様々な支援をしてきた。また、今年3月に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のNetflixの中継では、お笑いコンビ・オードリーの若林正恭と春日俊彰を起用したCMが配信され、大きな話題を呼んだ。

大学3年生は競技活動と就職活動が重なる時期。将来への不安や経済的、時間的負担を抱える人もいるだけに、今回の制度創設に至った。

1953年に創業された同社。渡辺圭祐社長は「私自身、学生時代に柔道に打ち込み、多くの学びや経験を得ました。日々の厳しい練習や試合を通じて培った粘り強さや礼節、仲間と支え合う大切さ、そして目標に向かって努力を積み重ねる姿勢は、今でも大きな財産となっており、スポーツには人として成長する力があると感じています。一方で、競技に真剣に取り組む学生ほど、競技活動と就職活動の両立に悩みや不安を抱えている現状もあると感じています。だからこそ、スポーツに打ち込む学生が、安心して就職活動に臨める環境を後押ししたいという想いから、本奨学金を創設いたしました」とコメントしている。



（THE ANSWER編集部）