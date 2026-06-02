¡Ú ÉÍºê¤¢¤æ¤ß ¡Û¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼ºÆ³«¤ÎÆü¤ÎÌ¤ÌÀ¤ËÅê¹Æ¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤Î»äÃ£¤Î30¸ø±é¤Ï·è¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤Í¡¡¿´¤·¤ÆÎ¹¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È»×¤¦¤ó¤À¡×
²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤¬6·î2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤ëÆü¤ÎÌ¤ÌÀ¤Ë¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤Î¿´¶¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÉÍºê¤¢¤æ¤ß ¡Û¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼ºÆ³«¤ÎÆü¤ÎÌ¤ÌÀ¤ËÅê¹Æ¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤Î»äÃ£¤Î30¸ø±é¤Ï·è¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤Í¡¡¿´¤·¤ÆÎ¹¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È»×¤¦¤ó¤À¡×
ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¤¬À¤³¦¤«¤éÇÓ½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¡µÒÀÊ¤ËÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¡´¿À¼¤¬¾Ã¤¨¤Æ¾Ð´é¤µ¤¨¸«¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¡Á´¤Æ¤¬½ªßá¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÄü¤á¤¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼é¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤â³ð¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¹¤®¤Æ¡¢Î¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¡¤¢¤Î»þ¤Î¼«Ê¬Ã£¤Ë¥¨¡¼¥ë¤ò¡×¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
6·î2Æü¤ËÅìµþ¡¦TACHIKAWA STAGE GARDEN¤Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤òºÆ³«¤µ¤»¤ëÉÍºê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤±¤ì¤ÉÀ¤³¦¤ÏÍ½ÁÛ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¡¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿µÞ¤ËÁ´¤Æ¤ò¼º¤¦Æü¤ÏÍè¤ë¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤Î»äÃ£¤Î30¸ø±é¤Ï·è¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤Í¡¡¿´¤·¤ÆÎ¹¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È»×¤¦¤ó¤À¡×¤È¡¢¥Ä¥¢¡¼ºÆ³«¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öayu¤¬ÁÏ¤ê¾å¤²¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤ì¤ë¤Î¤¬º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ö²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤¢¤æ¤È¶¦¤ËÁö¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤è¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¤¢¤æ¤Î²ÎÀ¼¤¬Ê¹¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û