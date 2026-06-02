「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２日正午現在でファーストリテイリング<9983.T>が「売り予想数上昇」４位となっている。



２日の東証プライム市場で、ファストリが続落。同社の２６年８月期の連結業績予想は、売上高が３兆９０００億円（前期比１４．７％増）、営業利益が７０００億円（同２４．１％増）と増収増益で最高益更新が見込まれている。配当も年６４０円（前期比１４０円増）が計画されている。国内や北米事業が好調で収益を牽引している。好業績が評価され、株価は１日には８万２９００円まで上昇し上場来高値を更新した。ただ、昨年末から４０％近く上昇していることから、足もとでは高値警戒感も台頭している様子だ。



出所：MINKABU PRESS