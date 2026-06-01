都内でクマの目撃情報が相次ぎ、「もし街中で遭遇したらどうすればいいのか」と不安が広がっている。だが、実際にクマに出会ったとき、彼らは必ずしもすぐ襲いかかるわけではない。3000回以上クマに遭遇し、9回襲われながら生還してきたクマ研究家が明かす、知られざる“威嚇攻撃”の実態と、母グマが見せた意外な行動とは。※本稿は、日本ツキノワグマ研究所所長の米田一彦『家に帰ったらクマがいた』（PHP研究所）の一部を抜粋・編集したものです。

初めて遭遇した

クマの“威嚇攻撃”

クマの観察で入山するとき、私は「この先に危険が待っている」と五感を研ぎ澄ませてきた。それでも過去にツキノワグマに9回襲われ、威嚇攻撃にも3回遭っている。

クマの威嚇のことを他のクマ研究者に話しても興味があるふうではなかった。

1996年9月16日、小雨が雨合羽を打つなか山道を歩いていると、前を行く飼い犬のケンタが振り返った。雨の音で何も聞こえないので振り返ると、クマがゆるりと近づいてくる。

私は杉の木の後ろに体の前面をぴたりとつけてクマの様子をうかがった。ずぶ濡れのクマも杉の木の後ろに頭をつけるようにして隠れて、互いに動きが止まった。

ケンタが戻り「わっわっ」とクマにほえた。

突然、クマが山なりに、ぴょんぴょんと飛び跳ねて来て両前足を揃えて30センチメートルほど空中に上げた。次いで地面をばしっと叩いて、くるりと翻り、25メートルほど離れた所でぐるぐると小さく回って、また飛び跳ねて来て地面を打ちつけた。

その後、急激に興奮を和らげて右後ろ足を小さく上げ、ちろっとナラの木に向かって小便をひっかけ、私たちに背を向けて沢に降りた。

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