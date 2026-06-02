あのちゃんも絶賛！ 安藤なつの愛車に注目

お笑いコンビ「メイプル超合金」の安藤なつさんは、大型バイクを乗りこなすライダーとしても知られています。過去にはタレントのあのちゃんとツーリングする動画がアップされ、話題となりました。安藤さんが所有する愛車はどのようなモデルなのでしょうか。

安藤さんが乗っているバイクは、ハーレーダビッドソン「ファットボーイ114 アニバーサリーX」です。

【動画】超カッコイイ！ メイプル超合金「安藤なつ」×愛車「高級バイク」を動画で見る！

安藤さんは「AKIRAという漫画が好きで」「ジョーカーが乗ってたアメリカンのバイクがかっこよくて」と話しており、その世界観に惹かれて選んだ一台だといいます。

ファットボーイは極太タイヤが特徴のクルーザーモデルで、映画「ターミネーター2」で使用されたことでも知られています。

なかでも安藤さんの愛車は世界900台限定の特別仕様で、マットブルーの専用カラーとシリアルナンバー入りタンクが与えられた一台です。

全長約2.3mの堂々としたシルエットに、極太タイヤとクローム仕上げのボディが組み合わさり、唯一無二の存在感を放っています。

また、排気量1868ccのVツインエンジンを搭載しており、力強いトルクと低重心のフォルムが、重厚感と安定性を両立した優れた走行性能を発揮しています。

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2023年12月にYouTubeにアップされた、安藤さんとあのちゃんのツーリング動画は460万回再生を超えており、プライベートでも飲み友達だという2人が和気あいあいと会話を楽しむ様子がうかがえます。

動画内であのちゃんも、「ハーレー乗る姿に憧れて」「やばかっこいい」とバイクを称賛しており、過去には安藤さんが自宅まで送り届けたエピソードも紹介されました。

ツーリング中のあのちゃんは「チョー似合う」「気持ちイイ！」と楽しそうに声を上げており、2人が自然体で楽しんでいる様子が伝わります。

ユーザーからは、「なつさん運転の安定感やばい」「発進優しすぎて惚れる」といった声や、「バイクかっこよすぎ」「バイク素敵」と支持する声が寄せられています。

また、あのちゃんの安藤さんを慕っている様子に「二人のイチャイチャ死ぬほどニヤニヤして見ちゃった」「2人の会話 永遠に聞ける」｢あのなつ最高」といった声が並びました。