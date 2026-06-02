「会社を辞めれば年収1000万円なんて通過点」“過信”が招いた42歳管理職の破滅。貯金1000万円はわずか一年半で底をつき、夜間の運送バイトへ

「会社を辞めれば年収1000万円なんて通過点」“過信”が招いた42歳管理職の破滅。貯金1000万円はわずか一年半で底をつき、夜間の運送バイトへ