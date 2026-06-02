明日の『風、薫る』“りん”見上愛、妹“安”早坂美海から思いがけない話を聞く
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第10週「疾風に勁草（けいそう）を」（第48回）が6月3日に放送される。
【写真】りん（見上愛）に話をする妹・安（早坂美海）『風、薫る』第48回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第48回あらすじ
丸山（若林時英）の退院が決まるも退院後に住む家がないと知った直美は吉江（原田泰造）のもとを訪ねる。
一方、休日に自宅に帰ったりんは、妹・安（早坂美海）から意外な話を聞く…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】りん（見上愛）に話をする妹・安（早坂美海）『風、薫る』第48回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第48回あらすじ
丸山（若林時英）の退院が決まるも退院後に住む家がないと知った直美は吉江（原田泰造）のもとを訪ねる。
一方、休日に自宅に帰ったりんは、妹・安（早坂美海）から意外な話を聞く…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。