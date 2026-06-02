「構想力・イノベーション講座」（運営Aoba-BBT）の人気講師で、シンガポールを拠点に活躍する戦略コンサルタント坂田幸樹氏の最新刊『戦略のデザイン ゼロから「勝ち筋」を導き出す10の問い』（ダイヤモンド社）は、新規事業の立案や自社の課題解決に役立つ戦略の立て方をわかりやすく解説する入門書。戦略とは何か。変化の時代に、企業は何を問い直すべきなのか。本連載では、さまざまな経営や組織の悩みについて坂田氏に話を聞きながら、同書の考え方を現在進行形の課題へと結びつけていく。

「雰囲気の良い組織」が、なぜ停滞するのか？

――チームの雰囲気が良く、働きやすそうに見えるのに、一向に成果が出ない組織があります。なぜこうしたことが起きるのでしょうか？

最近は心理的安全性が重視され、「働きやすい組織」を目指し、チームの雰囲気を良くする取り組みが増えています。しかし、その多くは失敗していると言わざるを得ません。

心理的安全性だけを高めても、組織は強くなりません。重要なのは、「結果責任」とセットになっているかどうかです。

私がこれまで見てきた中で、最も「雰囲気が良かった」会社の一つは、実は企業再生案件で倒れかけていた会社でした。経営陣が資金繰りに奔走する一方で、現場に危機感はなく、みんな穏やかに過ごしていました。確かに現場の雰囲気は良かったですが、あえて厳しく言えば、非常にぬるま湯でした。

逆に、新規事業を次々と生み出している会社には、適度な緊張感があります。メンバー同士が、「会社を良くするためには、もっとこうした方がいい」「そこは違う」と率直に言い合える環境があり、心理的安全性も担保されている。

一方で、「結果を出さなければならない」という責任感が、組織全体に良い意味での緊張感を生み出しているのです。

――では、「ぬるま湯組織」では、具体的に何が起きているのでしょうか？

誰も厳しいことを言わなくなります。部下に対しても、上司に対しても、同僚に対しても、誰も厳しいことを言ったり指摘したりしない。問題があっても踏み込まない。これでは、組織は良くなりません。

大切なのは、「チーム全体を良くするために、互いを批判的に見られる状態」を作ることです。

もちろん、これは他人を攻撃するという意味ではありません。チームを良くするために、ひいては会社を良くするために、「ここは違う」「もっと改善できる」と率直に言い合える状態こそが、本来の意味で健全な組織です。

心理的安全性とは、「何を言っても許される」ということではありません。結果責任が存在しているからこそ、安心して厳しい意見を言い合えるのです。

成果を出すチームは、心理的安全性と結果責任を両立している

――では、心理的安全性と結果責任を両立させるために、リーダーは何をすべきなのでしょうか？

まず必要なのは、メンバー全員が「言いたいことを言える状態」をつくることです。

そのためには、リーダー自身がメンバー一人ひとりの意見を最後まで聞く姿勢を持たなければなりません。人の話を聞かないリーダーのもとでは、チーム全体が萎縮していきます。

一方で、結果責任については、目標が具体的であることが重要です。「売上を伸ばそう」「コストを下げよう」といった抽象論ではなく、「今期はこのKPIを達成する。そのために、現状チームに何が足りないのか」を具体的に示す必要があります。

さらには、これらがチーム全体に浸透していること、結果が定期的に共有されていることも不可欠です。

つまり、安心して発言できることと、結果に対して具体的に向き合うこと。この両方が必要なのです。

「戦略のデザイン」が重視する“全員が戦略を動かす組織”

――こうした考え方は、『戦略のデザイン』とどのようにつながるのでしょうか？

本書が描いている戦略は、従来型の「経営者だけが考え、みんなで遂行する戦略」ではありません。

変化の激しい現代においては、現場の一人ひとりが変化を察知し、自分で考え、戦略を動かしていく必要があります。つまり、「全員が戦略を動かし、実行する組織」です。

そのためには、メンバーが自由に意見を言えるだけでは不十分です。結果に向き合い、改善し続ける姿勢が必要になります。

優しいだけで、結果責任を問わない組織では、人も組織も成長しません。組織全体を伸ばしていくために、厳しさを持つこと。これが、本書の根底にある考え方です。

――最後に、「雰囲気は良いのに成果が出ない」と悩んでいるリーダーへ、アドバイスをお願いします。

まず、チームの目標が明確に定まっているか、それを測定するKPIがあるか、定期的なフィードバックが行われているかを確認してください。

評価は年1回だけでは足りません。節目ごとにしっかりとチームメンバー一人ひとりと向き合い、何ができているのか、何が足りないのか、そのために次に何をすべきなのかを具体的にフィードバックしなければなりません。そして、そのために必要なサポートを行う。それが、リーダーに求められる役割です。

「目標の明確化」「定期的な評価」「具体的なフィードバック」。この3点が揃って初めて、雰囲気が良いだけではない、成果を出せるチームが生まれます。

本書『戦略のデザイン』では、このような実行力のあるチームを作るための考え方を体系的に解説しているので、是非参考にしてみてください。

――ありがとうございました。

坂田幸樹（さかた・こうき）

IGPIグループ共同経営者、IGPIシンガポール取締役CEO、JBIC IG Partners取締役。早稲田大学政治経済学部卒、IEビジネススクール経営学修士（MBA）。ITストラテジスト。

大学卒業後、キャップジェミニ・アーンスト・アンド・ヤング（現フォーティエンスコンサルティング）に入社。日本コカ・コーラを経て、創業期のリヴァンプ入社。アパレル企業、ファストフードチェーン、システム会社などへのハンズオン支援（事業計画立案・実行、M＆A、資金調達など）に従事。

その後、支援先のシステム会社にリヴァンプから転籍して代表取締役に就任。

退任後、経営共創基盤（IGPI）に入社。2013年にIGPIシンガポールを立ち上げるためシンガポールに拠点を移す。現在は3拠点、8国籍のチームで日本企業や現地企業、政府機関向けのプロジェクトに従事。

単著に『戦略のデザイン ゼロから「勝ち筋」を導き出す10の問い』『超速で成果を出す アジャイル仕事術』、共著に『構想力が劇的に高まる アーキテクト思考』（共にダイヤモンド社）がある。