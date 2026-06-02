「高圧的・威圧的」「感情的になる・怒鳴る」……。そんな上司の存在で、貴重な心理的リソースを消耗している人は多いのではないでしょうか？ しかし、「困った上司」を変えようとしても、かえって心理的リソースをすり減らすだけ。では、どうすればよいのか？この記事では、『なぜ、あなたのチームは疲れているのか？』の著者・櫻本真理さんに、「困った上司」と賢くつきあう方法について教えていただきました。

部下の「心理的リソース」を消耗させる要因とは？

心理的リソースとは、「面倒くさいけど、やるぞ！」と奮起する心のエネルギーのことです。

意思決定、集中、我慢、成果づくり――私たちは、仕事のあらゆる場面で、この心理的リソースを使っています。そして、これは使えば減る「有限の資源」なのです。

ここで質問です。

部下の心理的リソースを消耗させる「最大の要因」は何でしょうか？

……おそらく、多くの人が真っ先に思い浮かべるのは、「上司の存在」ではないでしょうか？

では、どんな上司が、部下のリソースを消耗させていると思いますか？

働く人を対象にした複数の調査では、嫌な上司の特徴として「人によって態度を変える」「仕事を押し付ける」「機嫌で空気を支配する」「高圧的・威圧等」「感情的になる・怒鳴る」「ひいきする」といった項目が、毎回上位を占めています（*1, *2）。意外なことに「仕事ができない」は上位に入りません。

こんな上司は「心理的リソース泥棒」かもしれない

部下が本当に消耗するのは、上司の知識やスキルが不足しているときではなく、上司との関係そのものから心のエネルギーを奪われているときなのです。

部下のリソースを無自覚に奪う上司を、私はリーダー研修の場で「心理的リソース泥棒」と呼んでいます。具体的にはこんな行動を取ります。

・機嫌をいつも周囲に察知させる

・朝令暮改や一貫しない指示で部下を振り回す

・ネガティブな指摘だけを的確にし、肯定はしない

・「相談してね」と言いながら、相談すると不機嫌になる

・自分の不安や焦りを部下にぶつける

もしかすると、どれも上司からすれば悪意のある行動ではないのかもしれません。だからこそ「自分が我慢すれば」「自分の捉え方が悪いのかも」と部下側が抱え込み、心理的リソースを奪われ続けるという構造ができ上がります。

なぜ、真面目な部下ほど苦しむのか？

もちろん、上司にどういう反応をするかは、部下の特性にもよります。

たとえば、「また、あの上司、不機嫌になってるわ……しばらく放っておこう」などと割り切ることのできる部下は、それほど心理的リソースを消耗しなかったりもします。

問題なのは、空気が読める人、責任感が強い人、相手の感情に敏感な人――真面目で優秀な部下ほど、無自覚にリソースを差し出してしまうことです。「上司の機嫌が悪いのは私のせいかも」「もっと頑張れば認められるかも」と、原因をすべて自分に引き寄せてしまうからです。

私は、このような部下が「心理的リソース泥棒」である上司の犠牲になるのを何度も見てきました。

だから、そういう上司に運悪く当たったときにも、自分のリソースを守る術を身につけていただきたいと心から願っています。以下に、そのエッセンスをお伝えしてまいります。

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