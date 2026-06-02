河本結が43位に浮上 自己最高位の吉澤柚月は87ランクアップ【女子世界ランキング】
1日付の女子世界ランキングが発表された。
【写真】吉澤柚月が披露した“お姫様ドレス”
日本勢は、8位をキープした山下美夢有を筆頭に、西郷真央（16位）、畑岡奈紗（17位）、岩井明愛（18位）、竹田麗央（19位）、岩井千怜（21位）と続いていく。勝みなみが29位、佐久間朱莉が33位、古江彩佳は42位につける。先週の「リゾートトラストレディス」を制し今季2勝目（通算6勝目）を挙げた河本結が、50位から43位に浮上。50位の菅楓華までの11人がトップ50に名を連ねている。同大会でプレーオフの末、自己最高位の2位になった吉澤柚月は、87ランクアップし195位まで上げた。1位のネリー・コルダ（米国）、2位のジーノ・ティティクル（タイ）、3位のキム・ヒョージュ（韓国）ら上位陣に大きな変動はなかった。今週は米国で今季メジャー第2戦の「全米女子オープン」（4日開幕、リビエラCC/カリフォルニア州）が開催される。ここに史上最多の日本勢23人が出場。また日本では5日から3日間大会の「ヨネックスレディス」（ヨネックスカントリークラブ/新潟県)が行われる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新！ 女子世界ランキング
全米女子オープンに出場する日本勢23人 一覧にまとめました
国内女子ツアー賞金ランキング
生き残りをかけた争い 第1回女子リランキング暫定表
ゴルフスイングに欠かせない“アシ”を使うは「足」と「脚」どっち？ 女子プロたちの答えは…【現地記者コラム】
【写真】吉澤柚月が披露した“お姫様ドレス”
日本勢は、8位をキープした山下美夢有を筆頭に、西郷真央（16位）、畑岡奈紗（17位）、岩井明愛（18位）、竹田麗央（19位）、岩井千怜（21位）と続いていく。勝みなみが29位、佐久間朱莉が33位、古江彩佳は42位につける。先週の「リゾートトラストレディス」を制し今季2勝目（通算6勝目）を挙げた河本結が、50位から43位に浮上。50位の菅楓華までの11人がトップ50に名を連ねている。同大会でプレーオフの末、自己最高位の2位になった吉澤柚月は、87ランクアップし195位まで上げた。1位のネリー・コルダ（米国）、2位のジーノ・ティティクル（タイ）、3位のキム・ヒョージュ（韓国）ら上位陣に大きな変動はなかった。今週は米国で今季メジャー第2戦の「全米女子オープン」（4日開幕、リビエラCC/カリフォルニア州）が開催される。ここに史上最多の日本勢23人が出場。また日本では5日から3日間大会の「ヨネックスレディス」（ヨネックスカントリークラブ/新潟県)が行われる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新！ 女子世界ランキング
全米女子オープンに出場する日本勢23人 一覧にまとめました
国内女子ツアー賞金ランキング
生き残りをかけた争い 第1回女子リランキング暫定表
ゴルフスイングに欠かせない“アシ”を使うは「足」と「脚」どっち？ 女子プロたちの答えは…【現地記者コラム】