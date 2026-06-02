トランプ米大統領 イランとの協議は順調、来週にも合意成立する可能性 トランプ米大統領 イランとの協議は順調、来週にも合意成立する可能性

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トランプ米大統領 イランとの協議は順調、来週にも合意成立する可能性



トランプ米大統領はイランとの協議は「いい感じ、順調だ」と述べ、停戦延長とホルムズ海峡再開に関する合意は「来週中」に結ぶ可能性があると、ABCのインタビューで語った。



少し不具合があったが、すべて元に戻した。イランはイスラエルのレバノン攻撃に不満を抱いていた。わたしはヒズボラに攻撃は禁止だと伝え、イスラエルのネタニヤフ首相とも話し合い、両者はお互いに攻撃を止めた。イスラエルのレバノン攻撃へのイランの怒りは一時的なものだ。イランとの和平合意は軍事的勝利よりも、さらに良いかもしれないな。

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