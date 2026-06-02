女優の寺島しのぶが、歌舞伎俳優の中村橋之助と元乃木坂４６の女優・能條愛未の結婚披露宴に息子と出席したことを明かした。

１日までにインスタグラムで「眞秀と２人で橋之助さんの結婚式へ」とつづり、「なんか、忘れていたものがむくむくしてきてキュンキュンしました。おめでとうございました」と祝福。橋之助は能條と大安の５月３０日、東京・紀尾井町のホテルニューオータニで挙式・披露宴を行い、歌舞伎界、芸能界を中心に約１０００人が祝福に駆け付けた。

寺島は続けて「おめでたい日」と記し、新郎新婦との写真や大竹しのぶ、名取裕子、渡辺えり、中村獅童ら出席者とのショットをアップした。

この投稿はフォロワー「華やかな皆さま」「豪華な顔ぶれ」「凄い方が来てる披露宴」と驚き。正装した長男・眞秀の姿に「本当にハンサム」「益々（ますます）ハンサムになってますね」「イケメンすぎる」との声も寄せられていた。

寺島は歌舞伎俳優・７代目尾上菊五郎と女優・富司純子の長女で、弟は８代目尾上菊五郎。フランス人の夫ローラン・グナシア氏と２００７年に結婚。１２年９月に長男・眞秀を出産した。眞秀は初代尾上眞秀を名乗り、歌舞伎や映画などで活躍している。