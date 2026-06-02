チュニジアがオーストリアと対戦

サッカー日本代表と北中米ワールドカップ（W杯）で同組のチュニジア代表が現地時間6月1日、オーストリア代表と国際親善試合で対戦し、0-1で敗れた。

試合は0-0のまま推移し、両国ともに攻め手を欠く拮抗した序盤戦となった。そのなかで、前半35分にチュニジアがカウンターを発動。ペナルティエリア手前でMFコンラート・ライマーのハンドが確認され、VARが介入。オンフィールドレビューの末、主審はレッドカードを提示し、ライマーは一発退場となった。

前半のうちに数的優位となったチュニジアがボールを握る時間が増え、MFハンニバル・メイブリ、FWフィラス・シワトを中心に攻め込んだが0-0で前半を折り返した。

数的有利になったチュニジアだったが、後半17分に左サイドを崩されてMFマルセル・ザビッツァーに先制ゴールを献上。そして後半33分には10番のハンニバルがDFケヴィン・ダンソに足を踏まれ、苦悶の表情でピッチに転倒。足を引きずりながら途中交代となった。

失点後は数的有利を生かし、オーストリア陣内でプレーする時間を増やしていったチュニジアだが、ゴールは遠く、そのまま0-1で敗れた。（FOOTBALL ZONE編集部）