JRAは、2026年夏競馬の新テレビCM「ファン第一号になる」篇を、テレビ放送に先駆け6月2日よりWEBで公開した。JRA年間プロモーションキャラクターを務める見上愛と、Aぇ! groupの佐野晶哉が共演し、競走馬のデビュー戦が行われる夏競馬の魅力を描く内容となっている。なおCMは、6月7日から全国で放送される。

新CMでは、幼少期以来、久しぶりに競馬場を訪れた佐野に、見上が競走馬の“デビュー戦”である夏競馬の魅力を伝える。デビューという言葉に自身のデビュー当時を重ね合わせながら、デビュー戦から応援することで“ファン第一号”になれる夏競馬ならではの楽しさを描いている。2026年のCMシリーズでは「競馬って、〇〇！」をサブコピーとして展開しており、今作では「競馬って、出会い！」をテーマに据えた。

撮影は早朝の東京競馬場で実施された。初めて競馬場でのCM撮影に臨んだ佐野は、競馬場に足を踏み入れるなり「すごい景色！」と笑顔を見せたという。当日は息が白くなるほどの冷え込みだったが、夏競馬のCMのため半袖衣装で撮影。ターフビジョンに向かって叫ぶシーンでは、佐野が競馬場内に響き渡るほどの声量で熱演した。

また、見上は今回の撮影で関西弁のセリフに挑戦。関西特有のイントネーションを佐野から教わって撮影に臨み、息の合った掛け合いを披露した。最後は2人そろって「推したんでー！」と叫ぶシーンで撮影を締めくくった。

2026年夏競馬の新テレビCM「ファン第一号になる」篇に出演する見上愛

メイキングでは、初めて東京競馬場のターフに入ったという佐野が「芝が硬いのかと思っていたら、ふわふわしてました」と驚きの表情を見せる場面も。さらに「小学生の頃には、お父さんと地元の阪神競馬場に行っていましたが、これまで馬券を買ったことはなかったので、これを機に競馬を始めて好きになっていこうかなと思います」と語り、競馬への関心を明かした。見上も「推し馬を見つけて、夏競馬を楽しみましょう！」と呼びかけた。

インタビューでは“デビュー”をテーマにしたトークも展開。佐野はAぇ! groupのCDデビュー発表時を振り返り、「『Aぇ! group』と言った後の静寂が忘れられない。今思い返しても鳥肌が立つ瞬間でした」とコメント。見上はオーディション当時について、「全方向から写真を撮ると言われて、撮り方が分からず延々とくるくる回っていました」と明かした。

また、「競馬って、出会い！」にちなみ印象的な出会いを聞かれると、見上は学生時代にバンドを組むきっかけとなった友人との出会いを紹介。一方の佐野は「僕は、見上さんですね」と回答し、「昨年末に朝ドラの撮影中に競馬の話をしてくださって、その時はJRAのCM出演の話を全く知らなかったので、今一緒に出演できていることに運命的なものを感じました」と語った。

なお、佐野は今夏、6月28日のラジオNIKKEI賞（G3）が行われる福島競馬場、7月19日の小倉記念（G3）が行われる小倉競馬場に来場予定。現地ならではの体験を通じて、夏競馬の魅力を発信していく。