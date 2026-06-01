横浜ハンマーヘッドに新店続々！ 横浜初登場のバーガー、日本初上陸グルメ、進化系アイスを徹底リポ
2026年春、みなとみらいの複合施設「横浜ハンマーヘッド」に新店が続々とオープン。話題の生ドーナツ店や横浜初登場のバーガー、日本初上陸グルメ、進化系アイスなど、注目の5店舗を紹介します。
【画像】今すぐ食べたい！ 話題の「生ドーナツ」や進化系「球体アイス」を写真でチェック
施設名の「ハンマーヘッド」は歴史的産業遺構のハンマーヘッドクレーンに由来しています。
2026年春、同施設の“食”の魅力がさらにアップする5店舗が次々とオープンしました。
いずれも、平子良太さんがオーナーシェフを務める福岡発祥のベーカリー「AMAM DACOTAN（アマムダコタン）」を展開するpeace putが手掛けるブランドです。3ブランドを同時にオープンさせるのは同社初。
その理由について、「異なるジャンルの3ブランドが隣接することで、それぞれの個性を横断しながら楽しめる、新たな食の体験を提案したい」とコメントしています。
いずれもオープンキッチンで、ライブ感にあふれています。会計は各店舗ごとですが、146席あるイートインスペースはどこに座ってもOKです。
定番商品の「ネオナイスバーガー」をはじめ、横浜ハンマーヘッド店限定の新作ハンバーガー3種類を含む14種類のバーガーを提供します。
「I’m donut？」は、黄色を基調とした印象的なビジュアルと無機質な素材感を掛け合わせた空間で、“生食感”が人気の生ドーナツなど、約30種類がラインアップ。
“都市型パン屋”をコンセプトとするベーカリーカフェ「dacō」は、横浜らしい船をモチーフとしたインテリア。約30種類のパンと約25種類のドリンクを取りそろえます。
「dacō」として初めて展開するイートイン限定の「dacōモーニングプレート」（税込1100円）は、朝だけの特別なプレート。オープン時（10:00）から数量限定で販売、なくなり次第終了となります。営業時間は、3店舗とも10:00〜21:00（L.O.20:30）。
タイ・バンコク発のパッタイ専門店で日本初上陸となります。「ミシュランガイド・バンコク」で、2018年の創刊以来、6年連続でビブグルマンに選出されている実力店とのこと。味にも期待が持てます。
パッタイとは米粉麺を炒めた麺料理で、タイの国民食の1つ。同店では、最高品質の米麺を使用し、香ばしく炒めた米麺に18種類の食材で作る秘伝のソースを加え、強火で一気に仕上げます。甘味、酸味、うま味が重なり合う奥行きのある味わいは、専門店ならでは。
このほか、トムヤムクン、ガパオライス、グリーンカレー、マッサマンカレーといったタイの伝統料理も味わえます。営業時間は、11:00〜22:00（L.O.21:00）。
世界のセレブシェフやクリエイターたちの感性を掛け合わせた次世代アイスクリームレーベルで、「MELT THE RULE：一口で、ルールが溶ける。」をコンセプトに掲げ、アイスクリームの常識の更新を目指しています。
最大の特徴は、マスカルポーネの濃密なコクを軸にした「5層構造」。ザクザク食感のクランブル、特製ソース、軽やかな生クリーム、滑らかなアイスクリームが重なり合い、一口ごとに異なる表情を見せながら、全てが1つに溶け合います。
丸みを帯びた「球体ソフトクリーム」のフォルムは、思わずシェアしたくなる美しさ。味覚だけでなく視覚や感性にも訴えかけ、“次世代のデザート体験”をもたらしてくれることでしょう。営業時間は、11:00〜21:00（土日祝は10:00オープン）
横浜ハンマーヘッドにオープンした話題の5店舗を目指して、足を運んでみてはいかがでしょうか。
この記事の執筆者：
田辺 紫
神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドをつとめる。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。公式ガイドブログ「横浜ウォッチャー」でも「見て、聞いて、食べて」実際に体験した横浜情報を発信。(文:田辺 紫)
【画像】今すぐ食べたい！ 話題の「生ドーナツ」や進化系「球体アイス」を写真でチェック
横浜ハンマーヘッドについて横浜・みなとみらいの新港地区に位置し、商業施設・ホテル・客船ターミナルが一体となった複合施設「横浜ハンマーヘッド」。2019年10月31日の開業以来、「食」をテーマとした体験・体感型の商業施設として、訪れた人びとを魅了してきました。
2026年春、同施設の“食”の魅力がさらにアップする5店舗が次々とオープンしました。
1階：トレンドをけん引する3ブランドが同時出店まずは、5月16日、1階フロアにオープンした生ドーナツ専門店「I’m donut？（アイムドーナツ？）」、ベーカリーカフェ「dacō（ダコー）」、横浜初出店となるハンドクラフトバーガーショップ「Neo Nice Burger（ネオナイスバーガー）」を紹介します。
いずれも、平子良太さんがオーナーシェフを務める福岡発祥のベーカリー「AMAM DACOTAN（アマムダコタン）」を展開するpeace putが手掛けるブランドです。3ブランドを同時にオープンさせるのは同社初。
その理由について、「異なるジャンルの3ブランドが隣接することで、それぞれの個性を横断しながら楽しめる、新たな食の体験を提案したい」とコメントしています。
いずれもオープンキッチンで、ライブ感にあふれています。会計は各店舗ごとですが、146席あるイートインスペースはどこに座ってもOKです。
横浜初出店「Neo Nice Burger」に注目横浜初出店となる「Neo Nice Burger」は、バンズはもちろん、ソース、具材、サイドメニューのフライドポテトまで、全て職人の手で作られており、ファストフードの気軽さの中に“ちゃんとつくる”おいしさを込めた「ネオ・ファストフード」を体験できます。
定番商品の「ネオナイスバーガー」をはじめ、横浜ハンマーヘッド店限定の新作ハンバーガー3種類を含む14種類のバーガーを提供します。
「I’m donut？」は、黄色を基調とした印象的なビジュアルと無機質な素材感を掛け合わせた空間で、“生食感”が人気の生ドーナツなど、約30種類がラインアップ。
“都市型パン屋”をコンセプトとするベーカリーカフェ「dacō」は、横浜らしい船をモチーフとしたインテリア。約30種類のパンと約25種類のドリンクを取りそろえます。
「dacō」として初めて展開するイートイン限定の「dacōモーニングプレート」（税込1100円）は、朝だけの特別なプレート。オープン時（10:00）から数量限定で販売、なくなり次第終了となります。営業時間は、3店舗とも10:00〜21:00（L.O.20:30）。
2階：日本初上陸のパッタイ専門店続いて、4月20日に2階にオープンした「Baan Phadthai（バーンパッタイ）」を紹介。
タイ・バンコク発のパッタイ専門店で日本初上陸となります。「ミシュランガイド・バンコク」で、2018年の創刊以来、6年連続でビブグルマンに選出されている実力店とのこと。味にも期待が持てます。
パッタイとは米粉麺を炒めた麺料理で、タイの国民食の1つ。同店では、最高品質の米麺を使用し、香ばしく炒めた米麺に18種類の食材で作る秘伝のソースを加え、強火で一気に仕上げます。甘味、酸味、うま味が重なり合う奥行きのある味わいは、専門店ならでは。
このほか、トムヤムクン、ガパオライス、グリーンカレー、マッサマンカレーといったタイの伝統料理も味わえます。営業時間は、11:00〜22:00（L.O.21:00）。
2階：次世代アイスクリームレーベル「COOL Fuel」ブランド初の実店舗最後はもう1軒、2階に5月29日にオープンした「COOL Fuel（クールフューエル）」。ブランド初となる実店舗です。
世界のセレブシェフやクリエイターたちの感性を掛け合わせた次世代アイスクリームレーベルで、「MELT THE RULE：一口で、ルールが溶ける。」をコンセプトに掲げ、アイスクリームの常識の更新を目指しています。
最大の特徴は、マスカルポーネの濃密なコクを軸にした「5層構造」。ザクザク食感のクランブル、特製ソース、軽やかな生クリーム、滑らかなアイスクリームが重なり合い、一口ごとに異なる表情を見せながら、全てが1つに溶け合います。
丸みを帯びた「球体ソフトクリーム」のフォルムは、思わずシェアしたくなる美しさ。味覚だけでなく視覚や感性にも訴えかけ、“次世代のデザート体験”をもたらしてくれることでしょう。営業時間は、11:00〜21:00（土日祝は10:00オープン）
横浜ハンマーヘッドにオープンした話題の5店舗を目指して、足を運んでみてはいかがでしょうか。
この記事の執筆者：
田辺 紫
神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドをつとめる。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。公式ガイドブログ「横浜ウォッチャー」でも「見て、聞いて、食べて」実際に体験した横浜情報を発信。(文:田辺 紫)