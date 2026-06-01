［本田泰人の眼］課題だらけのアイスランド戦。なぜ背後を狙わないのか。上田綺世が孤立したのは周りの責任だ
［国際親善試合］日本 １−０ アイスランド／５月31日／国立競技場
アイスランドとの壮行試合を１−０で勝ち切ったね。僕がこの試合で何よりもポジティブに評価したいのは、すでに発表されているワールドカップメンバーで、冨安健洋がピッチに戻ってきて、しっかりと実戦をこなしたことだ。
よくマスコミは「公式戦に出ていないから試合勘が」なんて言うけれど、あんなものは見当違い。代表クラスのレベルになれば、試合勘はすぐに取り戻せるし、大事なのはコンディションだけなんだよ。こうして日本のピッチに立って実戦を消化できた。おまけに板倉滉も一緒に戻ってこられたのは良かったね。
やはり冨安がいるディフェンスラインは安定感がある。彼のスピードとカバーリング能力、危険を察知する力は、他のディフェンス陣とは明らかに違う。冨安が後ろにいてくれるだけで、日本の守備の安心感は世界基準になるんだ。ここがクリアされたのは、本番を前にして本当に大きな収穫だよ。
一方、試合の内容に目を移すと、課題だらけのゲームだった。
そもそも相手のアイスランドは、今回のワールドカップに出場しない国。そういう相手をホームに迎えておきながら、５−４−１で守備を固めるアイスランドのブロックを崩せず、たった１点を奪うのに試合終盤まで大苦戦しているようでは、本番で世界トップクラスと対峙した時にどうなるか。１−０というスコアの勝利は、手放しで喜べるようなものではなく、日本のシビアな現在地を示しているね。
相手は日本がボールを持った時、そこまで速いプレスを仕掛けてこなかった。だから日本は良い状態でボールを持てていたんだよ。それなのに、なぜ立ち上がりからもっと相手の背後、裏を狙おうとしないのか。
森保一監督もベンチから「背後！ 背後！」って声を枯らして指示を出していたと思うけど、ピッチ内の選手たちは安全にボールを繋ぐことばかりを意識して、裏への狙いを途中で“キャンセル”しては横パス、バックパスのやり直しばかりを繰り返していた。
これではテンポも上がらないし、相手のラインを下げることもできないから、中盤にギャップが生まれるわけがないんだ。
実際、伊東純也や中村敬斗、久保建英といったアタッカー陣が裏へ抜け出すアクションを見せていたのに、そこへまったくパスが配給されなかった。強豪国やバルサのようなポゼッションのチームを見れば分かるけれど、彼らだって点を取っている場面では、実はボランチから背後へ１本、２本とシンプルなボールを入れて、３本目くらいで簡単に得点しているケースが多い。
日本もそういうシンプルでテンポの速い攻め気をもっと出さなきゃダメだ。ただ回しているだけでは、相手にとって何の脅威にもならない。相手が慣れてきてからは、チャンスらしいチャンスも作れず、前線の上田綺世が孤立してしまったのは周りの責任だよ。
こういう攻撃の停滞があるから、特に本番のオランダ戦では、綺麗にパスを回して、主導権を握るような理想のサッカーは一度、捨てるべきなんだ。オランダのような世界のトップを相手にそんな色気を出していたら、一瞬でやられてしまうよ。
そして、ここからは守備の意識を高く持って、最初から５−２−３でガチガチに守り勝つ形に割り切るべきなんだ。ワールドカップは１失点しただけで、メンタルが崩壊しかねない場所だからね。
今回からワールドカップは仕組みが変わり、ベスト32から決勝トーナメントが始まる。つまり、一発勝負の試合がこれまでより１試合、増えるわけだ。この過酷なトーナメントを勝ち上がるために、日本が目ざすべきは、まさに鎌田大地の頭脳を活かした、彼の所属するクリスタル・パレスのような手堅くオーガナイズされたサッカーではないだろうか。
アイスランドとの壮行試合を１−０で勝ち切ったね。僕がこの試合で何よりもポジティブに評価したいのは、すでに発表されているワールドカップメンバーで、冨安健洋がピッチに戻ってきて、しっかりと実戦をこなしたことだ。
よくマスコミは「公式戦に出ていないから試合勘が」なんて言うけれど、あんなものは見当違い。代表クラスのレベルになれば、試合勘はすぐに取り戻せるし、大事なのはコンディションだけなんだよ。こうして日本のピッチに立って実戦を消化できた。おまけに板倉滉も一緒に戻ってこられたのは良かったね。
一方、試合の内容に目を移すと、課題だらけのゲームだった。
そもそも相手のアイスランドは、今回のワールドカップに出場しない国。そういう相手をホームに迎えておきながら、５−４−１で守備を固めるアイスランドのブロックを崩せず、たった１点を奪うのに試合終盤まで大苦戦しているようでは、本番で世界トップクラスと対峙した時にどうなるか。１−０というスコアの勝利は、手放しで喜べるようなものではなく、日本のシビアな現在地を示しているね。
相手は日本がボールを持った時、そこまで速いプレスを仕掛けてこなかった。だから日本は良い状態でボールを持てていたんだよ。それなのに、なぜ立ち上がりからもっと相手の背後、裏を狙おうとしないのか。
森保一監督もベンチから「背後！ 背後！」って声を枯らして指示を出していたと思うけど、ピッチ内の選手たちは安全にボールを繋ぐことばかりを意識して、裏への狙いを途中で“キャンセル”しては横パス、バックパスのやり直しばかりを繰り返していた。
これではテンポも上がらないし、相手のラインを下げることもできないから、中盤にギャップが生まれるわけがないんだ。
実際、伊東純也や中村敬斗、久保建英といったアタッカー陣が裏へ抜け出すアクションを見せていたのに、そこへまったくパスが配給されなかった。強豪国やバルサのようなポゼッションのチームを見れば分かるけれど、彼らだって点を取っている場面では、実はボランチから背後へ１本、２本とシンプルなボールを入れて、３本目くらいで簡単に得点しているケースが多い。
日本もそういうシンプルでテンポの速い攻め気をもっと出さなきゃダメだ。ただ回しているだけでは、相手にとって何の脅威にもならない。相手が慣れてきてからは、チャンスらしいチャンスも作れず、前線の上田綺世が孤立してしまったのは周りの責任だよ。
こういう攻撃の停滞があるから、特に本番のオランダ戦では、綺麗にパスを回して、主導権を握るような理想のサッカーは一度、捨てるべきなんだ。オランダのような世界のトップを相手にそんな色気を出していたら、一瞬でやられてしまうよ。
そして、ここからは守備の意識を高く持って、最初から５−２−３でガチガチに守り勝つ形に割り切るべきなんだ。ワールドカップは１失点しただけで、メンタルが崩壊しかねない場所だからね。
今回からワールドカップは仕組みが変わり、ベスト32から決勝トーナメントが始まる。つまり、一発勝負の試合がこれまでより１試合、増えるわけだ。この過酷なトーナメントを勝ち上がるために、日本が目ざすべきは、まさに鎌田大地の頭脳を活かした、彼の所属するクリスタル・パレスのような手堅くオーガナイズされたサッカーではないだろうか。