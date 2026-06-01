［本田泰人の眼］課題だらけのアイスランド戦。なぜ背後を狙わないのか。上田綺世が孤立したのは周りの責任だ

［本田泰人の眼］課題だらけのアイスランド戦。なぜ背後を狙わないのか。上田綺世が孤立したのは周りの責任だ