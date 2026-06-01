登録者15万人の元教員FPが解説、激変する主婦年金の行方と「全員が厚生年金に加入する」未来
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登録者15万人の元教員FPである秋山ひろ氏が、YouTubeチャンネル「おかまもch | おかんのお金守るチャンネル」にて「【2026年問題】“タダでもらえる年金”は終了へ！制度変更前にやるべきお金の守り方【主婦年金が激変】」と題した動画を公開した。動画では、専業主婦などが加入する「第3号被保険者制度（主婦年金）」の見直しについて解説し、将来的な制度の縮小に備えた具体的な対策を提示している。
秋山氏はまず、主婦年金がすぐになくなるわけではないものの、段階的な縮小が予想され、現在の20代の世代では「0円の状態になる可能性がある」と指摘する。さらに、2026年5月中には制度の変更点がまとめられる見通しであると説明した。
主婦年金が批判される理由として、秋山氏は「保険料を1円も払っていない不公平さ」「扶養内に留まるための働き控え」「少子高齢化や物価上昇による年金制度の維持困難」という3つのポイントを挙げる。その上で、今後の制度変更の最有力シミュレーションとして「働く人全員が厚生年金に加入する案」を提示。将来的に、労働時間や企業規模の要件が順次撤廃され、「1時間でも働いたら厚生年金を払う」仕組みになる可能性が高いと解説した。
これらの変化に対し、立場別の対策も具体的に紹介されている。
主婦層には「年収125万円を超えて働き、社会保険料の天引き分をカバーする」か「週20時間未満で働き、制度廃止まで逃げ切る」という選択肢を提案。
また、単身者にはiDeCoやNISAを活用した節税と資産形成を強く推奨し、シニア層には在職老齢年金の支給停止基準額の引き上げなどの制度改正を利用して「少しでも長く働く」ことの重要性を説いている。
動画の最後で秋山氏は、制度変更に対して「無駄に不安になることです」と無知からくる過度な心配や投資詐欺への警戒を促す。年金制度の激変を前に、まずは「ねんきんネット」で自身の年金額を確認するなど、正しい知識を身につけて小さな行動を起こすことが、将来の不安を払拭する第一歩であると結論付けた。
秋山氏はまず、主婦年金がすぐになくなるわけではないものの、段階的な縮小が予想され、現在の20代の世代では「0円の状態になる可能性がある」と指摘する。さらに、2026年5月中には制度の変更点がまとめられる見通しであると説明した。
主婦年金が批判される理由として、秋山氏は「保険料を1円も払っていない不公平さ」「扶養内に留まるための働き控え」「少子高齢化や物価上昇による年金制度の維持困難」という3つのポイントを挙げる。その上で、今後の制度変更の最有力シミュレーションとして「働く人全員が厚生年金に加入する案」を提示。将来的に、労働時間や企業規模の要件が順次撤廃され、「1時間でも働いたら厚生年金を払う」仕組みになる可能性が高いと解説した。
これらの変化に対し、立場別の対策も具体的に紹介されている。
主婦層には「年収125万円を超えて働き、社会保険料の天引き分をカバーする」か「週20時間未満で働き、制度廃止まで逃げ切る」という選択肢を提案。
また、単身者にはiDeCoやNISAを活用した節税と資産形成を強く推奨し、シニア層には在職老齢年金の支給停止基準額の引き上げなどの制度改正を利用して「少しでも長く働く」ことの重要性を説いている。
動画の最後で秋山氏は、制度変更に対して「無駄に不安になることです」と無知からくる過度な心配や投資詐欺への警戒を促す。年金制度の激変を前に、まずは「ねんきんネット」で自身の年金額を確認するなど、正しい知識を身につけて小さな行動を起こすことが、将来の不安を払拭する第一歩であると結論付けた。
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