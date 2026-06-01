　アルジェリアサッカー連盟(FAF)は31日、北中米W杯に臨むアルジェリア代表メンバー26人を発表した。GKの離脱者に備え、第4GKとしてアブデラティフ・ラムダンも選出されている。

　3大会ぶり5回目の出場となるアルジェリアは、前回出場のブラジル大会を経験しているFWリヤド・マフレズ(アルアハリ)やDFアイサ・マンディ(リール)の他、マンチェスター・シティDFラヤン・アイト・ヌーリ、ドルトムントDFラミ・ベンセバイニらが名を連ねた。

　また、フランス代表のレジェンドであるジネディーヌ・ジダン氏の次男であるルカ・ジダン(グラナダ)も選出され、初のW杯に臨むこととなる。

　本大会でグループJに入るアルジェリアはアルゼンチン、ヨルダン、オーストリアと対戦する。

▽GK

ルカ・ジダン(グラナダ)

メルビン・マスティル(スタッド・ニヨン)

ウサマ・ベンボット(USMアルジェ)

※アブデラティフ・ラムダン(USMアルジェ)

▽DF

アシュレフ・アバダ(USMアルジェ)

ジネディーヌ・ベライド(JSカビリー)

モハメド・アミン・トゥガイ(エスペランス)

ジャウエン・ハジャム(ヤング・ボーイズ)

サミル・シェルギ(パリFC)

アイサ・マンディ(リール)

ラフィク・ベルガリ(エラス・ベローナ)

ラミ・ベンセバイニ(ドルトムント)

ラヤン・アイト・ヌーリ(マンチェスター・シティ)

▽MF

フセム・アワール(アルイテハド)

ヤシン・ティトラウィ(シャルルロワ)

ラミズ・ゼルキ(トゥエンテ)

ヒシャーム・ブダウィ(ニース)

ナビル・ベンタレブ(リール)

イブラヒム・マザ(レバークーゼン)

ファレス・シャイビ(フランクフルト)

FW

リヤド・マフレズ(アルアハリ)

アディル・ブルビナ(アルドゥハイル)

モハメド・エル・アミーン・アムーラ(ボルフスブルク)

ファレス・ゲジェミス(フロジノーネ)

アミーヌ・グイリ(マルセイユ)

アニス・ハジ・ムーサ(フェイエノールト)

アーメド・ベンブアリ(ジェールETO)