アルジェリアがW杯メンバー26人を発表!! 重鎮マフレズ、ジダン次男などを選出
アルジェリアサッカー連盟(FAF)は31日、北中米W杯に臨むアルジェリア代表メンバー26人を発表した。GKの離脱者に備え、第4GKとしてアブデラティフ・ラムダンも選出されている。
3大会ぶり5回目の出場となるアルジェリアは、前回出場のブラジル大会を経験しているFWリヤド・マフレズ(アルアハリ)やDFアイサ・マンディ(リール)の他、マンチェスター・シティDFラヤン・アイト・ヌーリ、ドルトムントDFラミ・ベンセバイニらが名を連ねた。
また、フランス代表のレジェンドであるジネディーヌ・ジダン氏の次男であるルカ・ジダン(グラナダ)も選出され、初のW杯に臨むこととなる。
本大会でグループJに入るアルジェリアはアルゼンチン、ヨルダン、オーストリアと対戦する。
▽GK
ルカ・ジダン(グラナダ)
メルビン・マスティル(スタッド・ニヨン)
ウサマ・ベンボット(USMアルジェ)
※アブデラティフ・ラムダン(USMアルジェ)
▽DF
アシュレフ・アバダ(USMアルジェ)
ジネディーヌ・ベライド(JSカビリー)
モハメド・アミン・トゥガイ(エスペランス)
ジャウエン・ハジャム(ヤング・ボーイズ)
サミル・シェルギ(パリFC)
アイサ・マンディ(リール)
ラフィク・ベルガリ(エラス・ベローナ)
ラミ・ベンセバイニ(ドルトムント)
ラヤン・アイト・ヌーリ(マンチェスター・シティ)
▽MF
フセム・アワール(アルイテハド)
ヤシン・ティトラウィ(シャルルロワ)
ラミズ・ゼルキ(トゥエンテ)
ヒシャーム・ブダウィ(ニース)
ナビル・ベンタレブ(リール)
イブラヒム・マザ(レバークーゼン)
ファレス・シャイビ(フランクフルト)
FW
リヤド・マフレズ(アルアハリ)
アディル・ブルビナ(アルドゥハイル)
モハメド・エル・アミーン・アムーラ(ボルフスブルク)
ファレス・ゲジェミス(フロジノーネ)
アミーヌ・グイリ(マルセイユ)
アニス・ハジ・ムーサ(フェイエノールト)
アーメド・ベンブアリ(ジェールETO)
3大会ぶり5回目の出場となるアルジェリアは、前回出場のブラジル大会を経験しているFWリヤド・マフレズ(アルアハリ)やDFアイサ・マンディ(リール)の他、マンチェスター・シティDFラヤン・アイト・ヌーリ、ドルトムントDFラミ・ベンセバイニらが名を連ねた。
本大会でグループJに入るアルジェリアはアルゼンチン、ヨルダン、オーストリアと対戦する。
▽GK
ルカ・ジダン(グラナダ)
メルビン・マスティル(スタッド・ニヨン)
ウサマ・ベンボット(USMアルジェ)
※アブデラティフ・ラムダン(USMアルジェ)
▽DF
アシュレフ・アバダ(USMアルジェ)
ジネディーヌ・ベライド(JSカビリー)
モハメド・アミン・トゥガイ(エスペランス)
ジャウエン・ハジャム(ヤング・ボーイズ)
サミル・シェルギ(パリFC)
アイサ・マンディ(リール)
ラフィク・ベルガリ(エラス・ベローナ)
ラミ・ベンセバイニ(ドルトムント)
ラヤン・アイト・ヌーリ(マンチェスター・シティ)
▽MF
フセム・アワール(アルイテハド)
ヤシン・ティトラウィ(シャルルロワ)
ラミズ・ゼルキ(トゥエンテ)
ヒシャーム・ブダウィ(ニース)
ナビル・ベンタレブ(リール)
イブラヒム・マザ(レバークーゼン)
ファレス・シャイビ(フランクフルト)
FW
リヤド・マフレズ(アルアハリ)
アディル・ブルビナ(アルドゥハイル)
モハメド・エル・アミーン・アムーラ(ボルフスブルク)
ファレス・ゲジェミス(フロジノーネ)
アミーヌ・グイリ(マルセイユ)
アニス・ハジ・ムーサ(フェイエノールト)
アーメド・ベンブアリ(ジェールETO)