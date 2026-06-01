ユニクロの公式インスタグラムアカウントが、今年の暑さ対策として「UVカットコンパクトアンブレラ／遮熱」を紹介しています。

【画像】パステルカラーがすてき…！ ユニクロの暑さ対策アイテム（9枚）

まるで持ち歩く日陰…ユニクロの晴雨兼用傘が人気

公式アカウントは、「今年の暑さ対策にはユニクロの遮熱傘がおすすめ。UVカット機能はもちろん、遮光・遮熱機能付きだから、まるで日陰を持ち歩くような快適さです。晴雨兼用なので雨の日でもお使いになれます」とコメントし、男女兼用の「UVカットコンパクトアンブレラ／遮熱」を紹介。

価格は2990円（税込み）。「30 NATURAL」「09 BLACK」「10 PINK」「60 LIGHT BLUE」の4色展開です。

投稿には「やわらかいカラーですてき」「爽やか」とのコメントが寄せられ、淡い色合いのピンクやブルーが人気のようです。

「UVカットコンパクトアンブレラ／遮熱」はユニクロと東レとの共同開発。遮熱は約45％、遮光は約99.9％です。重量は約240グラムで、昨年モデルの約300グラムから約60グラムも軽量化しています。

SNS上では「買いました。軽くていいよ」「この値段で出せるユニクロすごい」「ユニクロ日傘の遮熱機能すごい！」「今年の日傘どうしようか悩んでいて…ユニクロの2026年版の日傘がよすぎた」とコスパのよさを絶賛する声が相次いでいます。