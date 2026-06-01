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旭川女子高生・殺人事件公判、「完全に弱みを握られている」内田被告と道警警部補の不倫報道を元警視庁刑事が推測

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

治安戦略アナリストの小比類巻文隆氏が自身のYouTubeチャンネルで「元刑事が解説【旭川女子高生・殺人事件公判】内田梨湖被告の『殺意なし』は通るのか？」を公開した。動画では、北海道旭川市で発生した女子高生殺人事件の公判をテーマに、主犯格とされる内田梨湖被告の主張の矛盾点について、元刑事の視点から厳しく指摘している。



小比類巻氏はまず、共犯とされる小西被告の裁判がすでに終結し、懲役23年の判決が確定している点に言及。「1つの裁判で事実が確定しているにもかかわらず、同じ内容を別の裁判で内田被告が否定している」と、異例の状況になっていることを説明した。



内田被告は現在の公判で、「被害者を橋から突き落としていない」「殺意はなかった」「被害者が自ら転落した」と主張している。これに対し小比類巻氏は、被害者を神居古潭の橋へ連れ回すまでに暴行や脅迫が加えられ、命乞いをする様子の動画も残っている状況を提示。「なんでその人が自分から飛び降りるの？」と疑問を呈し、その主張は到底通るはずがないと一蹴した。



さらに、内田被告の供述が「最初は橋に置いてきただけ」「次に小西受刑者が主導した」「最後は被害者が自ら落ちた」と二転三転していることを指摘。「徐々に自分の責任を回避しようという方向に向かっている」と、その不自然な変遷を非難した。



また、事件の裏側として、当時の北海道警の警部補が内田被告と不倫関係にあったと報じられた問題にも言及。警察が情報提供者として扱う「S」の関係であったはずが、「完全にこっちが弱みを握られてしまっている」と推測した。



最後には、「こんな話が通用するわけがない」と内田被告の姿勢を改めて批判。無罪を主張し続ける被告に対し、司法がどのような判断を下すのか、今後の裁判の行方に注目が集まる。