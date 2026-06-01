【崩壊：スターレイル Diorama カフカ 待つのみ Ver.】 予約期間：5月31日21時～7月31日23時59分まで 2027年2月 発売予定 価格：14,905円

ADKエモーションズは、Myethosのフィギュア「崩壊：スターレイル Diorama カフカ 待つのみ Ver.」を2027年2月に発売する。価格は14,905円。

本商品はゲーム『崩壊：スターレイル』より、カフカをDioramaシリーズで立体化したもの。燭火が冷ややかな額縁を照らし、薔薇がその奥に潜む鋭さをそっと包み込む造形となっている。

カフカは額縁の中から身を乗り出すようなポーズとなっており、肩にかけたコートやシャツの質感、フォークを手にする優美な所作も細かく再現されている。

また本商品は、付属のスタンドで飾ることはもちろん、パーツを取り外して壁掛けでの展示も楽しめる。特製のフレーム型ベースにはライト機能が内蔵されている。

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