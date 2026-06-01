LE SSERAFIM・宮脇咲良、まさかの “爆弾発言”にスタジオ爆笑！「メンバーと暮らすくらいなら家出する」

LE SSERAFIMが、抜群のバラエティセンスを発揮した。

6月1日午後10時10分から放送されるSBSのバラエティ番組『いや、でも、本当に！』（原題）にLE SSERAFIMが完全体で出演し、さまざまなトークを繰り広げる。

【写真】宮脇咲良「この時の自分が一番カワイイ」

最近行われた収録では、メンバーたちが「自分の美貌に見惚れた瞬間」を率直に語り、注目を集めた。メイクの仕上がりが良い日に限ってスケジュールが早く終わるのが残念だというチェウォンは、「美貌がもったいないから必ずライブ配信をやる」と語り、笑いを誘った。

続いて宮脇咲良は「泣いている時が一番きれいに見えるので、いつも涙のセルカを撮っている」と語り、自ら撮影した“涙セルカ”を公開。すると、ユンジンも負けじと、自身の涙セルカを集めた写真フォルダを公開し、スタジオを驚かせた。

（画像＝SBS）

さらにLE SSERAFIMは、お互いに関する暴露トークも展開した。

「ルームメイトになりたくないメンバーはいるか？」という質問に対し宮脇咲良は「宿舎だけは一人で使いたい」と答え、メンバー全員を拒否して笑いを誘った。これに対し、コメディエンヌのイ・スジが「必ず一人と同じ部屋で暮らさなければならないなら？」と追及すると、困惑した宮脇は「それなら家出します」と爆弾発言をして、スタジオは爆笑に包まれた。

予測不能なトークで番組を盛り上げたLE SSERAFIMは、最近自分たちで考案したという“一発芸”も披露した。チェウォンは「腹が立つ人に使う」と説明しながらギャグを披露し、現場を笑いの渦に巻き込んだ。

また、LE SSERAFIMは新曲『BOOMPALA』をはじめとするヒット曲のランダムプレイダンスにも挑戦。慌てながらも息の合ったチームワークを見せ、感嘆を誘った。

一方、LE SSERAFIMは5月22日に2ndフルアルバム『PUREFLOW』pt.1をリリースし、韓国国内外のアルバム・音源チャートで好成績を記録している。HANTEOチャートによると、同アルバムは発売初日だけで43万5675枚を売り上げ、デイリーアルバムチャート1位を獲得。2026年に発売された第4世代K-POPガールズグループのアルバムとしては、初日最多売上を記録した。

なお、LE SSERAFIMが出演するバラエティ番組『いや、でも、本当に！』（原題）は、6月1日午後10時10分から韓国で放送される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。