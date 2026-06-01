乃木坂46・金川紗耶1st写真集、大人な色気がただよう初のランジェリーカット解禁！
乃木坂46・4期生、金川紗耶の1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）より、先行カットでは初めてとなるランジェリーカットが公開された。
【写真】ベッドから見つめる視線に思わずドキッ！ 金川紗耶の1st写真集『好きのグラデーション』ランジェリーカット
“やんちゃん”の愛称で知られる金川紗耶は、2001年10月31日生まれの24歳。「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す彼女の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込まれている。
公開されたのは、大人な色気がただよう黒のランジェリーが、彼女の抜群のプロポーションを引き立てる一枚。天真爛漫な彼女が、これまで見せたことのない艶めいた表情を。ベッドに横になりながら、こちらを見つめる視線に思わずドキッとさせられる。華やかな顔立ちに、ヘルシーながらふんわりとした彼女の魅力が凝縮されたカットだ。
乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』は、DONUTS／主婦の友社より6月30日発売。定価2650円（税込）。
【写真】ベッドから見つめる視線に思わずドキッ！ 金川紗耶の1st写真集『好きのグラデーション』ランジェリーカット
“やんちゃん”の愛称で知られる金川紗耶は、2001年10月31日生まれの24歳。「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す彼女の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込まれている。
乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』は、DONUTS／主婦の友社より6月30日発売。定価2650円（税込）。