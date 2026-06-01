aespa¥¦¥£¥ó¥¿ー¤¬Ì¥¤»¤¿¾×·â¤ÎÈ±¿§¡ª¶âÈ±¡ß¥ß¥ó¥È¥°¥êー¥ó¡ß¥Ô¥ó¥¯¤Î£³¿§¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ø¥¢¤òÈäÏª¤·¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¡×¡ÖÍÅÀº¤ÇÅ·»È¤Ç½÷¿À¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①aespa¥¦¥£¥ó¥¿ー¤Î3¿§¥¦¥§ー¥Ö¥Ø¥¢¡¡②¥³ー¥Ç¤ÎÁ´ËÆ¤¬¤ï¤«¤ë½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡¡③¶â¡ßÀÄÈ±¤Ë¥Ó¥Ó¥Ã¥È¤Ê²«¿§¤Î°áÁõ¡¡④¶âÈ±¥¹¥È¥ìー¥È¡ß¹õ°áÁõ¡¡⑤¥·¥çー¥È¥Ü¥Ö¤Ç¤Û¤Ü¥á¥¤¥¯¤Ê¤·¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê»Ñ
aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤ÎWINTER¡Ê¥¦¥£¥ó¥¿ー¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¥¦¥§ー¥Ö¤Î¥Ö¥í¥ó¥É¥Ø¥¢¤Ë¥ß¥ó¥È¥°¥êー¥ó¡õ¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¥éー¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢ÍÅÀº¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¢£aespa¥¦¥£¥ó¥¿ー¡¢¥¬ー¥êー¤Ê¡ÈÍÅÀº¡É¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÌ¥Î»
5·î29Æü¤ËThe 2nd Album¡ØLEMONADE¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿aespa¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢5·î31Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¿Íµ¤²ÎÍØ¡Ù¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£¥¦¥£¥ó¥¿ー¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«¿È¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡È±À¡É¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥Ö¥í¥ó¥É¤Î¥í¥ó¥°¥¦¥§ー¥Ö¥Ø¥¢¤Ë¡¢¥ß¥ó¥È¥°¥êー¥ó¤ä¥Ô¥ó¥¯¤Î¥«¥éー¤òÇ¦¤Ð¤»¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥¦¥£¥ó¥¿ー¡£Ã¸¤¤¥¤¥¨¥íー¤Î¥Õ¥¡ーÉ÷¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢¥ìー¥¹»È¤¤¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¥«ー¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¬ー¥êー¤Ê°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤ª¤È¤®ÏÃ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÍÅÀº¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥°¥êー¥ó·Ï¤Î¥«¥éー¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ç¿ÀÈëÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÊü¤Ä¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê1¡¢4ËçÌÜ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÎÐ¤Î¿¢¤¨¹þ¤ß¤ÎÁ°¤Ç¤·¤ã¤¬¤ó¤À¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢È±¿§¤Î¥ß¥ó¥È¥°¥êー¥ó¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¿¥Í¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤ë¶À±Û¤·¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¿Íµ¤²ÎÍØ¡Ù¤ÎX¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿aespa¥á¥ó¥Ðー¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥£¥ó¥¿ー¤Î¥ìー¥¹¤Î·¤²¼¤Ë¥í¥ó¥°¥Öー¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ÎÁ´ËÆ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥¦¥£¥ó¥¿ー¤µ¤ó¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¡Ä¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¡×¡ÖÈ±¿§²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¨¥¯¥¹¥Æ¡©¤½¤ì¤È¤âËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤ÎÈ±¡©¡×¡ÖÍÅÀº¤ÇÅ·»È¤Ç½÷¿À¡×¡Ö¥Í¥¤¥ë¥¢ー¥ÈËÜÅö¤ËåºÎï¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤â»÷¹ç¤¦¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£²»³ÚÈÖÁÈ¤´¤È¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¥¦¥£¥ó¥¿ー¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë
¤Ê¤ª¡¢¥¦¥£¥ó¥¿ー¤Ï5·î29ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥¯¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¶âÈ±¤ËÀÄ¿§¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¥éー¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£Íâ30ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø²»³ÚÃæ¿´¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¶âÈ±¥¹¥È¥ìー¥È¥Ø¥¢¤Ç¥¯ー¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¸«¤»¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£