昌騰有限会社は6月1日（月）、カー用品・バイク用品ブランド「MAXWIN（マックスウィン）」の新製品として、フロントガラスのサイズに合わせて吸盤角度とロールの長さを自由に調整できる自動ロール式サンシェード「K-SSD07」を発売した。価格は4,980円。

駐車のたびに取り外す手間を省き、吸盤を固定してロールを引き伸ばすだけで瞬時に設置できるサンシェード。伸縮範囲は幅70～140cm、長さ120cmまで対応しており、軽自動車から普通車、セダン、SUVまで99％以上の車種に適合するという。

本体の可動部にはアルミニウム合金製のボール構造（ボールジョイント）を採用しており、炎天下の高温に晒される車内環境でも変形しにくく、優れた耐熱性と高耐久性を両立した。

シェード部分には強力な遮光性を備える420Dオックスフォード生地を使用し、外側には99％の有害な紫外線を遮断するチタンシルバーコーティングを施した二重防御設計を採用している。

高い遮光・遮熱効果に加えて、外部から車内の様子を見えにくくする目隠しとしての効果も備える。機材を積んだ車内の盗難防止などの防犯対策をはじめ、ロケ撮影時の車中泊や仮眠、災害時の緊急避難時にもプライバシーを保護できる空間の確保に活用できる。