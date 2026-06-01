蓮舫氏、黒留袖姿で結婚式に出席「記念日、となった日」 感動伝える「おめでとうございます」「着物よく似合ってます！」
参議院議員の蓮舫氏（58）が5月31日、自身のインスタグラムを更新。黒留袖姿で結婚式に出席したことを報告した。
【写真】「すごくかっこいい、綺麗です!!」「着物よく似合ってます！」黒留袖姿の蓮舫氏
蓮舫氏は「記念日、となった日」とつづり、着物姿の写真を投稿。ハッシュタグでは「#感動」と、ハレの日を迎えての思いを明かしている。
コメント欄には「おめでとうございます」「和装お似合いです」「着物よく似合ってます！」「すごくかっこいい、綺麗です!!」「お子さんの結婚式かしら?!」「娘さんの結婚ですかね」「お2人の幸せを願っています 蓮舫さんの幸せもね」などと、さまざまな声が寄せられている。
蓮舫氏は先月7日、『第18回ベストマザー賞2026』授賞式にイベント主催・日本マザーズ協会の特別顧問としてあいさつのため登壇。第3回受賞者でもある蓮舫氏は、「時も随分立ちまして、双子は現在29歳になりました。娘が入籍をしまして、まもなく結婚式と披露宴が行われるのですが、まさか新婦の母にさせてもらえるなんて思ってもいませんでした」と感慨深げに明かす場面があった。
【写真】「すごくかっこいい、綺麗です!!」「着物よく似合ってます！」黒留袖姿の蓮舫氏
蓮舫氏は「記念日、となった日」とつづり、着物姿の写真を投稿。ハッシュタグでは「#感動」と、ハレの日を迎えての思いを明かしている。
コメント欄には「おめでとうございます」「和装お似合いです」「着物よく似合ってます！」「すごくかっこいい、綺麗です!!」「お子さんの結婚式かしら?!」「娘さんの結婚ですかね」「お2人の幸せを願っています 蓮舫さんの幸せもね」などと、さまざまな声が寄せられている。